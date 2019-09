Mannheim. (pol/mün) Es war 9 Uhr am Donnerstagmorgen, als eine Frau in der Mannheimer Bassermannstraße einen Mann in ihrem Auto entdeckte. Die Frau aus Dossenheim sprach den Unbekannten an, der sich in ihren unverschlossenen Wagen gesetzt hatte. Daraufhin schubste er sie zu Boden und rannte in Richtung Luisenpark davon. Ein Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam, sah die auf der Fahrbahn liegende Frau und den flüchtenden Mann.

Der Mann soll 30 bis 40 Jahre alt, korpulent und 1,65 Meter groß sein. Er habe ein dunkles Oberteil getragen und soll kurze, schwarze, leicht wellige Haare haben.

Zeugen können sich an das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Rufnummer 0621/174-3310 wenden.