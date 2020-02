Mannheim. (pol/pne) Beamte der Bundespolizei sind am Mittwochnachmittag am Mannheimer Hauptbahnhof unbeabsichtigt auf den Besitzer einer Waffe und von Drogen gestoßen. Gegen 16 Uhr wollten sie dort einen 32-jährigen Albaner kontrollieren. Noch bevor es dazu kommen konnte, versuchte der Mann über den Bahnhofsvorplatz zu flüchten – ohne Erfolg.

Nachdem die Bundespolizisten den Mann gestellt hatten, untersuchten sie ihn. Hierbei fanden sie eine scharfe Schusswaffe samt Magazin und mehreren Patronen, heißt es in dem Bericht. Der 32-Jährige gab an, dass sich sämtliche Ausweisdokumente in der Wohnung seiner Freundin befänden.

Beim Betreten der Wohnung entdeckten die Beamten einen Beutel mit Marihuana. Der Mann erklärte, dass es in der Wohnung weitere Munition gebe. Der verständigte Bereitschaftsstaatsanwalt stimmte einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung zu.

Die Bundespolizisten fanden neben weiteren Betäubungsmitteln und 15 Patronen auch den gesuchten Reisepass des Albaners. Die Überprüfung ergab, dass er sich seit längerem unerlaubt in Deutschland aufhält. Das Amtsgericht prüft nun, ob der 32-Jährige verhaftet wird.