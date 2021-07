Mannheim. (pol/lyd) Ein 31-jähriger Mann war am Samstagabend in posertypischer Manier in der Mannheimer Innenstadt unterwegs, teilt die Polizei mit.

Der Mann war einer Polizeistreife kurz vor Mitternacht in der Kunststraße aufgefallen, da er in seinem McLaren mit laut dröhnendem Motor und quietschenden Reifen zwischen den dortigen Ampeln jeweils unter häufigen Gasstößen Kurzsprints durchführte.

Die Beamten folgten dem Fahrzeug, stoppten den 31-Jährigen und unterzogen ihn einer Kontrolle. Bei einer Geräuschpegel-Messung stellten die Spezialisten der Verkehrspolizei fest, dass der höchstzulässige Geräuschwert deutlich überschritten wurde. Hierdurch ist die Betriebserlaubnis des McLaren erloschen und darf im öffentlichen Verkehrsraum nicht mehr in Betrieb genommen werden.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt und zur Dienststelle der Verkehrspolizei Mannheim gebracht. Eine dort durchgeführte zweite Messung bestätigte den vor Ort gemessenen Wert. Bevor der junge Mann sein hochmotorisiertes Fahrzeug wieder in Empfang nehmen darf, muss es zunächst einem Sachverständigen vorgeführt und ein Geräuschgutachten für das Fahrzeug erstellt werden.

Der 31-Jährige sieht nun einem Bußgeld wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung und die Straßenverkehrszulassungsordnung entgegen. Zudem muss er die Kosten für das Geräuschgutachten bezahlen. Bevor er wieder mit dem Auto fahren darf, muss er es leiser stellen.