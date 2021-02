Mannheim. (pol/make) In der Innenstadt sind zwei kleine Kinder im Alter von vier und fünf Jahren am Dienstagabend angefahren und leicht verletzt worden. Ein 29-jähriger Mann war laut Polizeiangaben gegen 17 Uhr mit seinem VW Golf auf der Straße zwischen den Quadraten F 2 und F 3 in Richtung Luisenring unterwegs. Als er beim Überqueren der Kreuzung F 2/ G 3 eine Parklücke erblickte, setze er zurück.

Dabei erfasste er den am Fahrrad eines 37-jährigen Mannes angehängten Kinderanhänger. Dieser überschlug sich und blieb kopfüber liegen. Der Fahrradfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Die beiden im Anhänger sitzenden Kinder erlitten leichte Verletzungen. Beide Kinder trugen einen Fahrradhelm und waren angeschnallt. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.