Mannheim. (oka) Es war ein fast schon gespenstischer Anblick, der sich am späten Samstagnachmittag am Wasserturm und vom Friedrichsplatz aus bot. Wo sonst zahlreiche Lichter die Augustaanlage erhellen, herrschte Dunkelheit. Ein Stromausfall hat am Wochenende etwa 15 Stunden lang die direkt an die Innenstadt angrenzenden Stadtteile Oststadt und die Schwetzinger Vorstadt lahmgelegt.

Ab 11.30 Uhr waren am Samstag circa 5000 Haushalte ohne Strom. Nicht betroffen waren die Kunsthalle, das Nationaltheater und der Rosengarten. Dort fand am Abend der Abschlussball einer Mannheimer Tanzschule ohne Probleme statt. Auch die großen Hotels rund um den Wasserturm sowie das Theresienkrankenhaus waren nicht in Mitleidenschaft gezogen und auch beim Weihnachtsmarkt am Wasserturm brannten alle Lichterketten.

Der Grund für den Stromausfall war laut Energieversorger MVV ein Leitungsfehler. An der Augustaanlage mussten an mehreren Stellen die Straße aufgebaggert werden. Über Facebook informierte das Unternehmen über die Maßnahmen, die man ergriffen hatte, um die Stromversorgung wieder herzustellen. Es war jedoch komplizierter, als erwartet: "Aufgrund der schwierigen Gegebenheiten an der Augustaanlage sind zusätzlich an einer weiteren Stelle Tiefbauarbeiten erforderlich, um die Versorgung wieder herstellen zu können“, hieß es dort. Auch die Ampeln im betroffenen Bereich waren ausgefallen.

Um 1.57 Uhr am Sonntagmorgen hatten dann auch die letzten der betroffenen Haushalte wieder Strom, teilte die MVV auf Facebook mit.

Abgesehen von einem Autounfall sei es aber ruhig geblieben, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Bei dem Unfall war ein 56-jähriger Mannheimer mit seinem Peugeot gegen 17.30 Uhr auf der Otto-Beck-Straße in Richtung Luisenpark unterwegs gewesen. Da die Ampel auf Höhe der Augustanlage ausgefallen war, missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden Alfa-Romeo-Fahrerin. Der 56-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ambulant in einem Mannheimer Krankehaus behandelt. Die 75-jährige Alfa-Romeo-Fahrerin blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 8500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Update: Sonntag, 9. Dezember, 17.30 Uhr