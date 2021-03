Von Marco Partner

Mannheim. Für die Sozialdemokraten war es ein Schock. Landtagswahlen 2016, Wahlkreis Mannheim Nord: Zu ihrer großen Überraschung mussten sich die Genossen ausgerechnet den Blauen geschlagen geben. Mit 23 Prozent der Stimmen gewann Rüdiger Klos von der AfD das Direktmandat. Die letzte rote Bastion im schwarz-grün gefärbten Baden-Württemberg war gefallen. Doch wie sieht es in den arbeitergeprägten Stadtteilen wie Sandhofen, Schönau, Waldhof oder Käfertal fünf Jahre später aus? Was hat sich verändert, was ist gleich geblieben, wie tickt der Mannheimer Norden?

Montagmorgen, kurz nach 9 Uhr. Am Ortseingang Blumenau wird man von einem großen SPD-Schild mit Stefan Fulst-Blei begrüßt. Der "Verlierer" von 2016, der ironischerweise mit 22,2 Prozent das beste SPD-Ergebnis in ganz Baden-Württemberg einfuhr, will es wieder wissen. Sein Kontrahent Klos ist in den fünf Jahren ein Phantom geblieben und inzwischen nach Tuttlingen gezogen, um dort als Landtagsabgeordneter zu kandidieren. AfD-Schilder sucht man in dem ruhigen, ländlichen Vorort mit brav aneinandergereihten Einfamilienhäusern vergebens. Dafür lädt ein Kiosk zu frischen Semmeln und Coffee-To-Go ein.

Hintergrund > Zum Wahlkreis Mannheim Nord zählen die Stadtbezirke Neckarstadt-West und -Ost, Sandhofen, Schönau, Waldhof, Käfertal, Vogelstang und Wallstadt. Aus der Wahl 2011 ging die SPD mit 34,2 Prozent noch als deutliche Siegerin hervor. Doch auch die CDU verlor bei der letzten Landtagswahl rund [+] Lesen Sie mehr > Zum Wahlkreis Mannheim Nord zählen die Stadtbezirke Neckarstadt-West und -Ost, Sandhofen, Schönau, Waldhof, Käfertal, Vogelstang und Wallstadt. Aus der Wahl 2011 ging die SPD mit 34,2 Prozent noch als deutliche Siegerin hervor. Doch auch die CDU verlor bei der letzten Landtagswahl rund zehn Prozent: (27,1 in 2011/17,2 Prozent in 2016). Auffällig: In der Neckarstadt-West liegt die Arbeitslosenquote bei 8,3 Prozent, die Migration bei 69 Prozent. Hier konnte die AfD nur 15,7 Prozent der Stimmen gewinnen. Wallstadt weist mit 1,9 Prozent die geringste Arbeitslosenquote Mannheims auf. Hier votierten 18,6 Prozent für die AfD. Im demografisch ältesten Stadtteil Vogelstang (Altersschnitt 47 Jahre) machten 28,8 Prozent bei den Blauen ihr Kreuz. (mpt)

"Über Politik wird hier nicht geredet, damit habe ich nichts am Hut", sagt die Betreiberin. Sie würde sich einen harten Lockdown wünschen. "Vier Wochen alles zu, alle Betriebe, auch mein Lädchen. Es würde bestimmt keiner verhungern. Aber die machen ja doch was sie wollen", betont sie. Zu den Wahlen gehe sie deshalb eigentlich nie. "Aber mein Mann schimpft dann", sagt sie lachend und zuckt kurz zusammen, als sie erfährt, dass die "Alternative für Deutschland" hier vor fünf Jahren das Siegertreppchen erklommen hat. Vielleicht werde sie es sich ja noch mal überlegen, mit der Wahl. Auch eine ältere Dame ist noch am Grübeln. "Vielleicht wähle ich ja die AfD", sagt sie – und lässt es wie eine Drohung klingen. Von der Politik sei sie enttäuscht. Die pandemiebedingten Ladenschließungen sind für sie nur schwer nachvollziehbar. "Wir wollen seit Monaten das Bad renovieren, aber die Baumärkte haben zu."

Schönau, 10 Uhr: Im als "sozialen Brennpunkt" verschrienen Stadtteil mit reichlich Plattenbau-Fassade und einer Arbeitslosigkeit von 8,3 Prozent (Gesamt-Mannheim 6,2 Prozent/Stand 2020) sackte die AfD mit 30,1 Prozent ihr bestes Ergebnis ein. Die Flüchtlingswelle traf 2016 auf fehlende Perspektiven. Seitdem hat die Stadt viel unternommen. Für rund 130 Millionen Euro werden nach und nach die kasernenartigen Sozialbauten saniert. Nachbarschafts-Initiativen und Projekte für Kinder, Jugendliche sowie Senioren wurden gestartet. Und die Schulen auf moderne Beine gestellt.

Am grün bewaldeten Stadtteilrand beenden zwei Läuferinnen ihren Frühsport. Sie wirken entspannt. Doch wenn es um Politik geht, geraten sie schnell in Rage. "Ich würde niemals die AfD wählen, wie kann man nur?", sagt die eine. "Ich kenne welche im Freundeskreis, da hätte ich es nie gedacht. Es geht durch alle Schichten", fügt die andere hinzu. Die SPD und die anderen Parteien müssten aufzeigen, was sie im Stadtteil erreicht haben. "Mit einem Ständchen am Wochenmarkt gewinnst du hier keine AfD-Wähler", meinen sie und blicken Richtung Schönau-Nord.

Dort, in einem der ärmsten Quartiere der Stadt, liegt der Ausländeranteil bei weit mehr als 50 Prozent. Hier prallen Welten aufeinander. Eine junge Frau ist auf dem Nachhauseweg, eine Einkaufstasche über der Schulter. "Ich habe wirklich nichts gegen Ausländer per se", sagt sie. "Wenn Flüchtlinge aus Kriegsgebieten kommen, ist das in Ordnung. Aber ich sehe hier nur junge Männer, wo sind die Frauen und Kinder?", fragt die 33-Jährige. Schon bald würden diese Männer teure Marken-Klamotten tragen. "Sie kriegen alles in den Rachen geworfen, und ich muss mich abrackern", sagt sie und fühlt sich ungerecht behandelt.

Deshalb wählte sie 2016 die AfD. Und sie werde es nun wieder tun. "Früher bin ich meiner Mutter gefolgt und habe SPD gewählt. Dann habe ich aus Protest mal für die Horst-Schlämmer-Partei gestimmt. Ich fühle mich von der Politik nicht ernst mitgenommen", sagt sie. Die Wahlen im Mannheimer Norden bleiben also auch diesmal spannend – und das Ergebnis völlig offen.