Von Marco Partner

Mannheim. Sie hat die gute Laune abonniert, teilt aber auch ihren Kummer und Schmerz gerne mit dem Publikum. Mit ihrer "Wohlfühlgarantie"-Tour gastiert die Schweizer Sängerin Beatrice Egli am Freitagabend in Mannheim - und verwandelt den nahezu ausverkauften Rosengarten in einen Schlagerpalast voller Liebe, Herzen, Küsschen und Konfettiregen.

"Willkommen in meiner Galaxie", singt die DSDS-Gewinnerin von 2013 gleich zu Beginn. Ein Kosmos, der nicht weit entfernt, sondern nah, ehrlich, bodenständig und echt wirkt. Egli kommt im Gegensatz zu ihren Schlagerkolleginnen Helene Fischer oder Vanessa Mai ohne viel Glitzer und Glamour aus. Auch Akrobatik gibt es kaum, dafür kuschelige Atmosphäre, bis hin zur Hüttengaudi. Der Schweizer Exportschlager verzaubert seine Fans von "sechs bis über 60" eher durch authentischen Charme, viel Witz und Lockerheit. "60? Find ich gut!", fühlen sich die überwiegend älteren Zuschauer doch gleich geschmeichelt.

Der 30-jährigen Sängerin gelingt der Spagat der Generationen: Dank der stets eingeblendeten vier imaginären Freundinnen Babsi und Co., die stark an Rickys Popsofa zu besten "Wochenshow"-Zeiten erinnern, sind die Fans Ü 60 bestens über Facebook, Instagram und Twitter aufgeklärt. Und die Jüngeren müssen dran glauben: Mitleids-Rufe erntet Egli, die laut eigenen Angaben seit sechs Jahren solo ist, noch bei ihrem Song "Ungeküsst". Dann versucht sie sich als Kupplerin. Nicole und Julian aus dem Publikum dürfen das Konzert auf einer Liebesschaukel weiterverfolgen. Ein "Ja, ich will!" kann sie den beiden zumindest bei der Frage entlocken, ob der Moment auf DVD verewigt werden soll.

So oder so gibt es viele unvergessliche Momente: Wie die romantischen unplugged-Versionen von "Ohne Worte" und "Herz an", bei welchen Egli verschmust mit ihrer Band zusammensitzt, umgeben von Feuerkelchen und aufgetürmtem Brennholz. Ein Alpenglühen der besonderen Art, das spätestens dann gelöscht wird, als es zum großen "Mein Herz"-Finale Konfetti regnet. "Willst du mich heiraten?", fragt ein Fan, als Egli durch die Menge schreitet. Und ist dann doch erleichtert, dass der mutige Besucher gar nicht das Schlagermeitschi, sondern seine Liebste meint. Ein spontaner Heiratsantrag, den die Schweizerin gerne aufgreift, während eine "Kiss-Cam" immer wieder knuddelnde und sich küssende Paare im Herzformat einfängt und auf die Leinwand projiziert.

Liebe steht eben auch in der Wohlfühlgalaxie über allem. Egli ist dabei ein greifbarer Star, nicht abgehoben. Erst vor kurzem sprach sie offen über die Scheidung ihrer Eltern. Und auch im Rosengarten wirkt die gelernte Frisörin in ihren zerrissenen Jeans und trashiger Bricolagejacke wie das nette Mädchen von nebenan. Und irgendwie ist sie das ja auch.