Von Alexander Albrecht

Mannheim. Gerade einmal sechs Stimmen machen den Unterschied: Hauchdünn liegen die Grünen bei der Gemeinderatswahl vor der SPD. Beide Parteien kommen auf jeweils 23,5 Prozent. Während die Grünen im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren (16,3 Prozent) deutlich zulegen, müssen die Genossen Verluste hinnehmen. Sie hatten 2014 noch 27,3 Prozent erreicht und waren damit stärkste Kraft im Kommunalparlament. Noch härter trifft es die CDU, die mehr als fünf Prozent eingebüßt hat und nur noch Rang drei belegt.

In das Ergebnis fließen zum einen die unverändert abgegebenen Stimmzettel ein. Darüber hinaus wird bei den veränderten Listen geschaut, welcher Partei der jeweilige Wähler hier die meisten Stimmen gegeben hat. Bei der Feinauszählung, deren Ergebnis am heutigen Dienstag erwartet wird, kann es aber noch Abweichungen geben - vor fünf Jahren betrugen sie zum Teil mehrere Prozentpunkte. Hinter der CDU liegen aktuell die AfD (9,3 Prozent), die Mannheimer Liste/Freie Wähler (6,4), die Linke (5,4) und die FDP, die auf 5,1 Prozent kommt. Einen Achtungserfolg verbucht "Die Partei" (2,8 Prozent). Sie kann darauf hoffen, mit mindestens einem Kandidaten in den Gemeinderat einzuziehen.

Der SPD-Kreisvorsitzende Stefan Fulst-Blei sieht das Ergebnis der AfD als "deutliches Stoppschild für den Populismus". Schließlich hätte die Partei bei der vergangenen Landtagswahl im Mannheimer Norden noch 23 Prozent erreicht. Das Abschneiden der SPD nennt Fulst-Blei enttäuschend.