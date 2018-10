Mannheim. (van) Xavier Naidoo kommt nach Mannheim! Im Rahmen der "Hin und Weg Tour 2019" gibt der Soulsänger im nächsten Jahr am 11. Dezember in der Quadratestadt ein Konzert. Ein Heimspiel also für den 47-Jährigen, der zu Beginn des nächsten Jahres in der Jury der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" sitzen wird und der auch bekannt ist durch das TV-Format "Sing meinen Song".

Die Live-Tour, die unter dem Motto "Xavier Naidoo mit dem Besten aus 25 Jahren" läuft, startet am 25. November 2019 in Wien (Österreich) und endet am 14. Dezember in Erfurt.

Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, 26. Oktober, 10 Uhr. Tickets gibt es unter anderem hier.

Xavier Naidoo hat insgesamt rund 13 Millionen Tonträger verkauft. Allein als Solokünstler hat der "Sohn Mannheims" zwölf Alben (fünf davon Live-Aufnahmen) und 30 Singles veröffentlicht. "Sie sieht mich nicht", "Wo willst Du hin", "Ich kenne nichts (das so schön ist wie du)" (mit RZA), "Dieser Weg" sowie "Was wir alleine nicht schaffen" gehören zu seinen erfolgreichsten Singles.

Zuletzt machte der Sänger Schlagzeilen im Rahmen eines Antisemitismus-Prozesses, bei dem er sich gegen den Vorwurf, ein Antisemit zu sein, gegen eine Referentin der Amadeu-Antonio-Stiftung erfolgreich wehrte. Mächtig Staub aufgewirbelt hat Naidoo auch mit dem politikerkritischen Lied "Marionetten" der "Söhne Mannheims", bei welchen der 47-Jährige Gründungsmitglied ist.

Alle Tourdaten auf einen Blick:

Mo. 25.11.2019 Wien Stadthalle D

Mi. 27.11.2019 Zürich Hallenstadion

Do. 28.11.2019 Stuttgart Schleyerhalle

Sa. 30.11.2019 Nürnberg Arena Nürnberger Versicherung

So. 01.12.2019 München Olympiahalle

Di. 03.12.2019 Leipzig Arena

Mi. 04.12.2019 Berlin Mercedes-Benz Arena

Fr. 06.12.2019 Hamburg Barclaycard Arena

Sa. 07.12.2019 Hannover TUI Arena

Mo. 09.12.2019 Oberhausen König-Pilsener-Arena

Di. 10.12.2019 Köln Lanxess Arena

Mi. 11.12.2019 Mannheim SAP Arena

Fr. 13.12.2019 Frankfurt Festhalle

Sa. 14.12.2019 Erfurt Messe