Von Gerhard Bühler

Mannheim. Die Polizeikräfte im Haus des Jugendrechts haben eine neue Leiterin. Seit Anfang Oktober hat die 49-jährige Kriminalhauptkommissarin Stefanie Borth diese Aufgabe übernommen. Das Haus des Jugendrechts ist in Mannheim immer dann zuständig, wenn Straftaten im Stadtgebiet von Kindern und Jugendlichen verübt werden. Oberstes Ziel ist dabei, kriminelle Karrieren durch frühes Eingreifen und konsequente Begleitung zu verhindern.

Stefanie Borth gehörte im Jahr 1987 zu den ersten Frauen, die bei der Polizei in Baden-Württemberg eingestellt wurden. Nach einigen Jahren im Streifendienst wechselte sie nach Abschluss ihres Studiums 2002 zur Kriminalpolizei. Danach arbeitete sie viele Jahre im Dezernat für Sexualdelikte. Im Haus des Jugendrechts löst sie nun Kriminalhauptkommissar Jürgen Kania ab, der zurück nach Heidelberg wechselt.

Nach positiven Erfahrungen in Nachbarstädten wie Ludwigshafen erfolgte Anfang 2015 auch in Mannheim der Startschuss für ein Haus des Jugendrechts. Das Besondere daran ist, dass hier im Kampf gegen die Jugendkriminalität Polizei, Staatsanwaltschaft und städtisches Jugendamt unter einem Dach eng zusammenarbeiten.

Eines der wichtigsten Ziele: Die bisher relativ lange Zeit zwischen Tat, Aufnahme durch die Polizei und Strafe soll deutlich verkürzt werden. Diese Bilanz fällt inzwischen eindeutig positiv aus. Die meisten Verfahren jugendlicher Täter dauern nicht mehr mehrere Monate, sondern können in sechs bis acht Wochen erledigt werden.

Auch gelang es, die Zahl der Vermeidungen von Anklagen und Strafverfahren vor Gericht durch "erzieherische Maßnahmen" wesentlich zu steigern. Wie Leitender Oberstaatsanwalt Alexander Schwarz in einer ersten Bilanz betont hat, dominiert im Jugendstrafrecht der Erziehungsgedanke. Die Frage sei: "Wie kann ich den Jugendlichen wieder auf den rechten Weg bringen?" Hier habe sich das Prinzip, Verfahren ohne Gerichtsverhandlung zu regeln, als der bessere Weg zur Erziehung von Jugendlichen erwiesen, so Schwarz.

Im ersten Jahr seines Bestehens 2015 hatte es das Haus des Jugendrechts mit insgesamt 1188 Delikten von Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren zu tun. Im Jahr 2016 blieb die Zahl von rund 1200 Taten in etwa konstant. "In 2017 haben wir eine deutliche Steigerung der Fallzahlen. Die Marke der beiden Vorjahre haben wir im September schon erreicht", sagte Polizeihauptkommissar Oliver Quack. Als Ursache nannte er viele kleinere Diebstahldelikte, die aus der Gruppe von jungen Flüchtlingen in Mannheim verübt werden. Eine aktuelle besonders beliebte Masche: älteren Menschen Handtaschen aus ihren Fahrradkörben oder Rollatoren zu stehlen.