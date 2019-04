Mannheim. (RNZ) Bei den Bauarbeiten im neu entstehenden Glücksteinquartier im Stadtteil Lindenhof an der Südseite des Mannheimer Hauptbahnhofs entstehen auch einige neue Straßen sowie eine neue Verkehrsführung. Im Zug der Baumaßnahmen ändert sich nun im Kreuzungsbereich des Victoria-Turms, zwischen der Tunnelstraße und der Glücksteinallee für die Dauer von voraussichtlich drei Monaten die Verkehrsführung. Der Grund dafür sind Arbeiten am Kreuzungsbereich Tunnelstraße, Am Victoria-Turm und Glücksteinallee.

Die Rennershofstraße soll künftig an die Kreuzung angebunden werden, um eine direkte Verbindung von der Tunnelstraße und Am Victoria-Turm zur Rennershofstraße und zur südlichen Glücksteinallee zu schaffen. Ab jetzt kann daher von der nördlichen Glücksteinallee ausschließlich nach rechts in die Straße Am Victoria-Turm und von dort aus ebenfalls nur nach rechts auf die Südtangente (B36) abgebogen werden. Ein Abbiegen von der Südtangente in die Straße Am Victoria-Turm ist in diesem Zeitraum nicht mehr möglich. Die Umleitung zum Victoria-Turm führt über die Gontardstraße und die Glücksteinallee.

Die Mannheimer Innenstadt ist bis zum Ende des Umbaus über den Neckarauer Übergang zu erreichen - aber nicht mehr über die Gleisüberquerung beim Victoria-Turm. Alternativ dazu kann auch über die Gontardstraße in Richtung Südtangente gefahren werden. An dieser Stelle ist das Abbiegen nach links auf die Bundesstraße B36 auch in Richtung Barockschloss und Mannheimer Innenstadt möglich.

Ebenso kann im genannten Zeitraum die Tunnelstraße (Suezkanal) in Richtung Lindenhof nicht genutzt werden. Fahrradfahrer und Fußgänger sind nicht betroffen und können die Tunnelstraße weiterhin uneingeschränkt nutzen. Die Umleitungen für den Individualverkehr sind ausgeschildert.