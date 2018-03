Das alte Mannheimer Eisstadion im Friedrichspark ist seit Jahren die Public-Viewing-Stätte in Mannheim - so wie hier im Jahr 2016. Archivfoto: vaf

Mannheim. (RNZ) Zur Fußball-Weltmeisterschaft, die vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland stattfindet, gibt es im Eisstadion am Friedrichspark wieder Public Viewing in Mannheim. "Es freut uns sehr, dass wir wieder ein Public Viewing zu solch einer internationalen Großveranstaltung anbieten können", sagte Leiter Uwe Kaliske vom Fachbereich Sport und Freizeit. Das Stadion mit einer 36 Quadratmeter großen Full-HD-Leinwand bietet Platz für 5000 Besucher.