Am Wasserturm locken die Schausteller mit einem 40 Meter hohen Riesenrad. Foto: Gerold

Von Volker Endres

Mannheim. Die Straßenfastnacht ist der Höhepunkt der närrischen Saison. Vom 20. bis 25. Februar schunkelt der Wasserturm wieder im Dreivierteltakt. Christine Igel von der städtischen Tochterfirma Event & Promotion hat als Veranstalterin nur einen frommen Wunsch: "Der einzige Niederschlag soll Konfettiregen sein", sagt sie.

Auch wenn der 68. Gemeinsame Fastnachtsumzug diesmal "driwwe" – also in Ludwigshafen, stattfindet: Gefeiert wird natürlich trotzdem auch zwischen Wasserturm und Paradeplatz. Und das nicht zu knapp. "Mit 70 Teilnehmern haben wir wieder ein buntes Angebot", verspricht Igel bei der Pressekonferenz mit dem Vorsitzenden der Karneval-Kommission Mannheim, Thomas Dörner, und dem Vorsitzenden des Mannheimer Schaustellerverbands, Stephan Schuster.

Vor allem am Dienstag hoffen die Veranstalter mit einem bunten Programm auf fünf Bühnen auf viele Besucher Los geht es mit dem traditionellen Fassbieranstich zur Altweiber-Fastnacht am Donnerstag, 20. Februar. Um 17 Uhr läutet Bürgermeister Michael Grötsch (CDU) gemeinsam mit dem Mannheimer Stadtprinzenpaar im Zelt der Fröhlich Pfalz am Wasserturm mit dem Fassbieranstich die heiße Phase der Straßenfastnacht ein. Für die musikalische Unterhaltung sorgt aus diesmal wieder Bloomaul Joachim Schäfer mit Stimmungsliedern aus Mannheim und der Kurpfalz.

Am Samstag gibt es eine närrische Bootsfahrt, die nur geladenen Gästen vorbehalten ist. Weit besser zugänglich ist der anschließende Aufmarsch des Stadtprinzenpaars Maren-Michelle I. vom Lallehaag und Naro I. und ihres närrischen Gefolges von der Kurpfalzbrücke durch die Fußgängerzone bis zum Wasserturm. Dort locken die Schausteller mit einem Ausblick vom 40 Meter hohen Riesenrad über die Quadrate. Gefeiert wird zwar auch am Sonntag und Montag, aber der Höhepunkt des Programms sei der Dienstag, erklären Christine Igel und Thomas Dörner. Da locken nicht nur die Bühnen des Feuerio vor der Kurpfalzpassage und der Fröhlich Pfalz im Zelt unter dem Wasserturm, sowie die 26. Stadtmeisterschaft auf der Karaoke-Bühne im Quadrat P 3.

Nach zwei Jahren Pause gibt es wieder eine Livemusik-Bühne auf dem Paradeplatz. Gut etabliert habe sich außerdem die im Vorjahr eingeführte DJ-Bühne mit elektronischer Musik in O 5. Das Musikprogramm beginnt jeweils um 14.11 Uhr und dauert bis abends 22 Uhr. "Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen", betont Schausteller Stephan Schuster. "Für uns ist das eine wichtige Veranstaltung zu unserem Saisonbeginn."