Mannheim. (ger) Weil die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für Straßentunnel von den Verkehrsbehörden erhöht wurden, muss die Sicherheitsbeleuchtung des Fahrlachtunnels nachgerüstet werden. Das gab die Stadt Mannheim bekannt. Die anfallenden Kosten von über 533.000 Euro wurden von den Gemeinderäten bereits bewilligt. Da für die Arbeiten jeweils eine der Tunnelröhren gesperrt werden muss, sind Staus in den Hauptverkehrszeiten zu erwarten. Um die Auswirkungen abzumildern, sollen die Arbeiten in den Tunnelröhren während den Sommerferien 2018 durchgeführt werden.

Nach Angaben der Stadt ist die Nachrüstung der Sicherheitsbeleuchtung notwendig, um die aktuellen Sicherheitsrichtlinien zu erfüllen. Neu hinzukommen sollen Markierungsleuchten entlang der Fahrbahnränder, eine Markierungsbeleuchtung der Fluchttüren sowie die Orientierungsbeleuchtung und Kennzeichnung der Fluchtwege an den Tunnelwänden. Damit soll bei einem Schadensereignis wie etwa einem Feuer eine schnelle Evakuierung von Verkehrsteilnehmern durch die Notausgänge der 489 Meter langen Tunnelröhren ermöglicht werden. Wie die Bauverwaltung informiert, ist dabei auch eine Erneuerung der Beläge der inneren Notgehwege an der Mittelwand des Tunnels erforderlich, da dort die elektrischen Versorgungsleitungen verlaufen. An den äußeren Notgehwegen wurden diese Arbeiten bereits in den Jahren 2012 und 2016 im Zug der Erneuerung der Feuerlöschleitungen ausgeführt.

Zusätzlich sind Ergänzungen der Schutzeinrichtung zugunsten von Motorradfahrern an den SOS-Stationen und der Haltebucht der Tunnelröhre Nord vorgesehen. Für die Bauarbeiten muss eine Tunnelröhre etwa vier Wochen lang voll gesperrt werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit zweispurig durch die andere Tunnelröhre geführt. Die Bauarbeiten sollen am 15. Juli kurz vor den Sommerferien in Baden-Württemberg beginnen und zum Ferienende am 9. September abgeschlossen sein.