Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Es war der erste industrielle Massenmord noch vor dem eigentlichen Holocaust". Mit diesen Worten fasst Lea Oberländer zusammen, was die nationalsozialistische Diktatur menschenverachtend und zynisch mit "Euthanasie" (schöner Tod) beschrieb.

Die Doktorandin am Lehrstuhl für Zeitgeschichte der Universität Mannheim beschäftigt sich in ihrer Dissertation mit der hunderttausendfachen Ermordung von kranken und behinderten Menschen in Deutschland und betrachtet zugleich den lokalen Aspekt. Da über diese Opfergruppe des Naziregimes insgesamt wenig bekannt ist, liegen auch für Mannheim kaum Informationen vor.

Das soll sich mit der für Ende 2020 geplanten Eröffnung des NS-Dokumentationszentrums im Mannheimer Stadtarchiv Marchivum ändern. Im Auftrag von Marchivum und Uni Mannheim forscht Lea Oberländer nach politisch Verantwortlichen, Mitwisser- und Mittäterschaft von Kommune und Kirche und analysiert die damals herrschende etwaige gesellschaftliche Akzeptanz oder Ablehnung.

"Ursprünglich war es Hans-Werner Scheuing, der das Projekt beim Marchivum angeregt hat", sagt die 26-Jährige. Der Theologe und Diplom-Pädagoge war viele Jahre Sonderschullehrer am Schwarzacher Hof, der heutigen Johannes-Diakonie Mosbach, und hat selbst zur Geschichte der ehemaligen "Erziehungs- und Pflegeanstalt für Geistesschwache" sowie anderer Einrichtungen in der Region geforscht.

"Von ihm erhalte ich wertvolle Hinweise", erklärt die Doktorandin, die bislang knapp 900 aus Mannheim stammende Opfer namentlich identifizieren konnte und die Dunkelziffer auf 100 bis 200 Personen schätzt. Mehr als 1000 Menschen also, in deren Krankenakte Diagnosen wie "Schwachsinn" oder "Idiotie" vermerkt waren.

Menschen, die an psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie, Psychosen oder Depressionen litten, wurden von den Nationalsozialisten ebenso erbarmungslos als "lebensunwert" aussortiert wie Demente, Epileptiker und andere neurologisch Erkrankte sowie geistig und körperlich Behinderte. "Darunter auch viele junge Menschen und Frauen", berichtet Lea Oberländer von einer exzessiven deutschlandweiten Phase der Kinder-"Euthanasie" ab 1939.

Da es in Mannheim weder eine stationäre psychiatrische Anstalt noch Gaskammern gab, wurden die Menschen meist in der etwa 30 Kilometer entfernten "Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch" (heute Psychiatrisches Zentrum Nordbaden) untergebracht und anschließend in die Vergasungsanstalten in Grafeneck im Landkreis Reutlingen und im mittelhessischen Hadamar deportiert.

Oberländer will unter anderem herausfinden, ob die räumliche Distanz zwischen den Morden und der Heimatstadt der Opfer eine Auswirkung auf die Wahrnehmung innerhalb der Stadtgesellschaft hatte. Nachdem Bischof von Galen im August 1941 öffentlich gegen die "Euthanasie" gepredigt hatte, wurde die Massenvernichtung zwar nicht mehr zentral von Berlin aus organisiert. "Aufgehört hat es jedoch nicht, sondern die Menschen wurden dezentral getötet", weiß Oberländer.

Dass Täter und Mitwisser schweigen, ist kaum verwunderlich. Doch die Doktorandin hat herausgefunden, dass es sich auch deshalb um ein Tabuthema handelt, weil das Gespräch darüber bei den Opferfamilien häufig eine Generation übersprungen hat. Zu groß waren offensichtlich der Schmerz und die Schuldgefühle, das eigene Kind oder einen nahen Angehörigen nicht vor diesem Schicksal bewahrt zu haben.

Über die amtlichen Quellen wie Kranken- und Polizeiakten oder Aufzeichnungen der Friedhofsämter hinaus ist es Oberländer daher ein besonderes Anliegen, in ihre Forschungsarbeit Zeitzeugen-Interviews einzubeziehen. Vier Angehörige hat sie bislang gefunden, die bereit sind, über das Schicksal der Mutter, Großeltern oder der Großtante zu sprechen. Darüber hinaus sucht sie Menschen, die zum Thema "Euthanasie" während der NS-Zeit in Mannheim Auskunft geben können. Menschen, die damals im Schulunterricht etwas darüber gehört haben, von Gesprächen in der Familie, im Freundeskreis oder in der Kirche berichten können.

Lea Oberländer, die 2017 ihr Geschichtsstudium abgeschlossen hat, spricht von einer sehr erfüllenden historischen Forschungsarbeit: "Weil sie dazu beiträgt, die Opfer vor dem endgültigen Vergessen zu bewahren." Zugleich will sie das Bewusstsein dafür schärfen, wozu es führen kann, wenn Menschen für sich in Anspruch nehmen, andere Menschen nach von ihnen festgelegten Maßstäben zu bewerten.

Info: Die Kontaktaufnahme ist über die Universität Mannheim, Lehrstuhl für Zeitgeschichte, Sekretariat, 68131 Mannheim ebenso möglich wie telefonisch unter 0621/1 81 36 81 oder per Mail an chpeter@mail.uni-mannheim.de