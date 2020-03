Von Alexander Albrecht

Mannheim. Er muss deutlich weniger Geldstrafe zahlen, hat dafür aber einige Watschen der Richterin kassiert: Der Blogger Hardy Prothmann ist am Montag vom Landgericht Mannheim wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Vortäuschen schwerer Straftaten wie Mord oder Totschlag zu 120 Tagessätzen à 40 Euro verurteilt worden. Die Vorsitzende Irmela Spannagel-Schärr hielt ihm am Ende der Berufungsverhandlung vor, mit einem Artikel das Vertrauen in die staatliche Ordnung und seriöse Medien untergraben, die real existierende Angst vor Terror verstärkt und rassistische Ressentiments geschürt zu haben. "Ihr Handeln war auf Effekthascherei angelegt", kritisierte die Richterin den Angeklagten.

Prothmann hatte im Juli 2018 eine Geldstrafe in Höhe von 9000 Euro nicht akzeptiert. Dagegen erhob er Einspruch. Das Amtsgericht schraubte im darauffolgenden Prozess die Strafe auf 12.000 Euro hoch. Erneut wehrte sich Prothmann und legte Berufung beim Landgericht ein. Dass dieses nun die Geldstrafe mehr als halbierte und auf 4800 Euro senkte, hatte keine inhaltlichen Gründe. Die Kammer trug den Einkünften Prothmanns Rechnung, die geringer sind als zuvor angenommen.

Wird das Urteil rechtskräftig, gilt der Blogger als vorbestraft, da die Zahl der Tagessätze die Grenze von 90 übersteigt. Doch so weit ist es noch nicht. Verteidiger Maximilian Endler hatte Freispruch gefordert und kündigte Revision an. Der Anwalt scheiterte indes mit zwei Befangenheitsanträgen gegen die Richterin. Laut Endler soll Spannagel-Schärr am Rande einer anderen Verhandlung zu ihm gesagt haben: "Da wollen Sie auf dem Weg zum Bundesverfassungsgericht noch einmal bei mir Station machen."

Damit habe die Vorsitzende gezeigt, dass sie die Berufung verwerfen wolle. Ein anderer Richter wies die Anträge als unbegründet zurück. Im Gegensatz zur rechtlichen Würdigung ist der Sachverhalt unstrittig: Prothmann hatte am 25. März 2018 um 3.57 Uhr auf seinem Portal einen Artikel über ein "Blutbad apokalyptischen Ausmaßes" in Mannheim veröffentlicht. Unter einem Pseudonym schreibend, berichtete er vom bislang größten Terrorakt in Westeuropa mit 136 Toten und 237 Verletzten.

Weiter hieß es, dass die Lage in Mannheim noch "vollkommen unübersichtlich" sei. Teils gebe es Informationen, dass die Terroristen ihre Attacken weiter fortführten, teils, dass Einzelne von Passanten überwältigt oder in Richtung Innenstadt unterwegs seien und dort "auf jeden einschlagen, dem sie begegnen". Die Aufklärung, dass es sich um einen fiktiven Anschlag handelte, war erst hinter der Bezahlschranke zu lesen.

Fünf Minuten nach der Veröffentlichung meldete sich Prothmann beim Polizeiführer vom Dienst, der die Bevölkerung um 4.26 Uhr über die Sozialen Medien beruhigte. Staatsanwältin Melanie Reichert – sie forderte 130 Tagessätze à 40 Euro – sagte, der Blogger habe bewusst wider besseren Wissens gehandelt. Zudem kreidete sie Prothmann an, kurz vor 6 Uhr zwar den Artikel um den aufklärenden Tweet der Polizei ergänzt, diesen aber als Beleg für die verhängte Nachrichtensperre angeführt zu haben, von der im Text die Rede war.

Reichert ging noch einen Schritt weiter. Dass in dem Beitrag auf ein Bekennervideo und das darin enthaltene Zitat "Allah ist groß" verwiesen worden sei, hätten Rechtsradikale als Anlass zur Gewalt an Muslimen nehmen können. Ausdrücklich nannte die Staatsanwältin dafür die Geschehnisse in Hanau. Das brachte Prothmann auf die Palme, der den Vergleich bei seinem "letzten Wort" als "widerlich" bezeichnete.

Jeder vernünftige Mensch mit Hauptschulabschluss, so der Blogger, hätte erkennen können, dass sein "unkonkreter" und mit absichtlich vielen Fehlern gespickter Artikel Fiktion ist. Endler sagte, es hätten sich nach Polizeiangaben lediglich fünf bis sieben Personen in der Nacht bei den Beamten gemeldet. Der Blog seines Mandanten sei nicht bedeutend genug, den öffentlichen Frieden zu stören. Prothmann ergänzte, die Staatsanwaltschaft habe die passende Gelegenheit dazu genutzt, ihm "eins auszuwischen", weil er immer wieder kritisch über die Behörde berichtet hatte.

Das wollte die Richterin so nicht stehen lassen. Vielmehr sei der Angeklagte nicht bereit gewesen, sich mit den Vorwürfen sachlich auseinanderzusetzen.

Update: Montag, 2. März 2020, 23 Uhr

Mannheim. Eine flapsige Bemerkung wenige Wochen zuvor hatte für Richterin Irmela Spannagel-Schärr am Mittwochvormittag im Mannheimer Landgericht ein Nachspiel. Sie soll damals am Rande eines Prozesses zu Anwalt Maximilian Endler gesagt haben: "Demnächst haben wir ja eine andere Sache, den Prothmann. Da wollen Sie auf dem Weg zum Bundesverfassungsgericht noch einmal bei mir Station machen."

So zumindest zitierte Endler die Vorsitzende der Strafkammer 15 und stellte zum Auftakt einer Berufungsverhandlung zwei Befangenheitsanträge gegen sie. Spannagel-Schärr sei nicht überparteilich, sondern voreingenommen. Ihr Urteil stehe bereits fest, daher ihr Hinweis auf das Verfassungsgericht als letztmögliche Instanz für Endlers Mandanten.

Update: Mittwoch, 19. Februar 2020, 19.30 Uhr

Mannheim. (dpa-lsw) Überraschende Wende im Prozess um einen Bericht über einen erfundenen massiven Terroranschlag in Mannheim: Der wegen Störung des öffentlichen Friedens angeklagte Verfasser der Story hat in der Berufungsverhandlung einen Befangenheitsantrag gegen die Vorsitzende Richterin gestellt.

Sein Verteidiger sagte vor dem Landgericht Mannheim am Mittwoch, ihre Äußerung bei einer Begegnung mit ihm lege nahe, dass sie ihr Urteil schon gefällt habe. Sie habe zu ihm gesagt: "Da wollen Sie auf dem Weg zum Bundesverfassungsgericht noch einmal bei mir Station machen." Damit zeige sie, dass sie nicht unvoreingenommen und entschlossen sei, die Berufung zu verwerfen.

In den nächsten zwei Wochen wird ein Richter oder eine Richterin über den Antrag entscheiden. Als nächste Verhandlungstage sind der 2. und 4. März vorgesehen.

Der Betreiber des "Rheinneckarblog" hatte im März 2018 einen Bericht über einen angeblichen Terroranschlag mit 136 Toten und 237 Verletzten in Mannheim verbreitet. In dem Text war die Rede von 50 mit Macheten und Messern bewaffneten Angreifern, die an 25 Tatorten für ein "Blutbad apokalyptischen Ausmaßes" verantwortlich seien. Bürger sollten am besten zu Hause bleiben. Menschen riefen in der Nacht besorgt bei Polizei und Feuerwehr an. Die Polizei gab in den sozialen Netzwerken Twitter und Facebook Entwarnung.

Der Betreiber des Blogs hatte argumentiert, dass er mit dem Beitrag Aufmerksamkeit für mögliche Bedrohungslagen habe wecken wollen. Die Story sei ein Mix aus Fakten und Fiktion gewesen, die die Leser mit Blick auf mögliche Anschläge auch in kleineren Städten wie Mannheim habe wachrütteln sollen. Die Staatsanwaltschaft hatte moniert, dass nicht jeder Leser habe erkennen können, dass es sich um einen frei erfundenen Text gehandelt habe. Dass es sich um Fiktion handele, sei erst nach einer Bezahlschranke offengelegt worden.

Das Amtsgericht verhängte im Juli 2018 eine Geldstrafe in Höhe von 9000 Euro. Dagegen erhob der Betreiber des Blogs Einspruch. Im Amtsgerichtsprozess wurde er dann im Jahr 2019 zu einer Zahlung von 12.000 Euro verurteilt. Dagegen legte er Berufung ein.

Update: Mittwoch, 19. Februar 2020, 17.17 Uhr

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Der Streit um einen Internet-Artikel über einen erfundenen Terroranschlag in Mannheim geht in die nächste Runde. Der Blogbetreiber Hardy Prothmann hat das Urteil des Amtsgerichts in erster Instanz angefochten, die Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Mannheim ist jetzt für Mittwoch, 19. Februar, 9 Uhr, angesetzt worden. Der Text war am 25. März 2018 um 3.57 Uhr auf seinem Portal erschienen. Unter einem Pseudonym schreibend, berichtete Prothmann darin vom bislang größten Terrorakt in Westeuropa mit 136 Toten und 237 Verletzten.

Weiter hieß es, dass die Lage in Mannheim noch "vollkommen unübersichtlich" sei. Teils gebe es Informationen, dass die Terroristen ihre Attacken weiter fortführten, teils, dass Einzelne von Passanten überwältigt oder in Richtung Innenstadt unterwegs seien und dort "auf jeden einschlagen, dem sie begegnen". Die Aufklärung, dass es sich um einen fiktiven Anschlag handelte, war erst hinter der Bezahlschranke zu lesen.

Fünf Minuten nach der Veröffentlichung meldete sich Prothmann beim Polizeiführer vom Dienst (PvD), der die Bevölkerung um 4.26 Uhr über die Sozialen Medien beruhigte. Das Amtsgericht Mannheim verurteilte den Blogger vor einem Jahr zu einer Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro. Die Richterin hielt ihm vor, den öffentlichen Frieden durch Vortäuschen schwerer Straftaten wie Mord, Totschlag und gefährlicher Körperverletzung gestört zu haben.

Prothmann sieht das anders. Er habe vor der Bezahlschranke eine "vollständig unklare" Lage beschrieben, die durch nichts gesichert gewesen sei. Sein Anwalt Maximilian Endler hatte während des ersten Prozesses auch "Signalwörter" wie "Siegfried" Kretschmann, den "Paradiesplatz" oder das "Bundeskanzlerinnenamt" aufgezählt, die der Autor in dem Abschnitt eingebaut hatte.

Der Verteidiger forderte einen Freispruch und argumentierte dabei mit Paragraf 126, Absatz 2, des Strafgesetzbuchs. Danach wird jemand bestraft, wenn er wider besseres Wissen den öffentlichen Frieden durch die Behauptung stört, es stehe eine schwere Straftat bevor. Der Blogger habe aber in der Vergangenheitsform geschrieben.

Auch seien die in der Rechtsnorm aufgezählten "Katalogstraftaten" nicht einmal ansatzweise von Prothmann geschildert worden. Der ehemalige Polizeipräsident Thomas Köber sagte, es seien wegen des Artikels in der Nacht "maximal zwei bis drei Notrufe" über die 110 eingegangen. Weitere wenige Menschen hätten direkt bei der Telefonzentrale des Präsidiums angerufen. Zu einem Einsatz mussten die Beamten aber nicht ausrücken.

Staatsanwältin Melanie Reichert argumentierte dagegen, der Artikel sei für den kundigen Durchschnittsleser nicht als Fiktion zu enttarnen gewesen. Prothmann habe die Leser in einem Verhaltensexperiment zu "Versuchskaninchen" gemacht und mit Ängsten gespielt.

Die Richterin hob darauf ab, dass der Blogger die Mehrzahl der kritischen Kommentatoren in einem Interview als "dumm" oder "sich dumm stellend" bezeichnet hatte. Der Blogger sagte der RNZ, sein Artikel sei ein "Gesamtwerk". Er bestehe nicht aus einzelnen Teilen, die sich die Leser beliebig und damit willkürlich herausgreifen könnten. Jeder hätte die Bezahlschranke umgehen und sich kostenfrei anmelden können, um den ganzen Artikel zu lesen. "Das haben jedoch lediglich vier oder fünf Personen von 20.000 ,Zugreifern‘ getan."