Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Der Pfirsich ist trotz Druckstellen noch genießbar, ebenso der Kopfsalat nach dem Entfernen einiger welker Blätter, und die Brötchen vom Vortag auch. Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) an der Uni Mannheim setzt sich dafür ein, dass genießbare Lebensmittel nicht in der Tonne landen.

Er stellte bereits vor vier Jahren in Kooperation mit der Initiative Foodsharing Mannheim einen sogenannten "Fair-Teiler" im ehemalige AStA-Büro in L9,7 auf. Dabei handelt es sich um ein während der Öffnungszeiten für jedermann zugängliches Regal, an dem sich alle kostenlos bedienen und selbst Lebensmittel ablegen können.

Anders als beispielsweise bei den Tafeln steht beim Foodsharing nicht Bedürftigkeit, sondern Nachhaltigkeit im Vordergrund. Es geht um den respektvollen Umgang mit Nahrungsmitteln und das Bewusstsein dafür, dass sowohl für deren Herstellung als auch deren Vernichtung jede Menge Rohstoffe, Energie und Wasser verbraucht werden.

"Der AStA will sich mit dem Projekt dafür einsetzen, dass ein Umdenken stattfindet", sagt Anneli Janzer, die aktuell das Referat für Hochschulpolitik, Gesellschaft und Nachhaltigkeit leitet und sich wie Katharina Fischer in der grün-alternativen Hochschulgruppe engagiert.

Der "Fair-Teiler" erfreute sich von Anfang an großer Beliebtheit. Weil er öffentlich zugänglich war, wurde er nicht nur von Studierenden genutzt. Doch trotz des großen Zuspruchs war AStA-intern darüber diskutiert worden, ob man die Ehrung beim Neujahrsempfang annehmen dürfe. Der Grund: Als der AStA im März 2018 ins Haus der Studierenden im Parkring 39 umzog, wurde der "Fair-Teiler" in der sogenannten "Parkstube" aufgestellt.

Da die allgemeinen Öffnungszeiten jetzt deutlich eingeschränkter sind als im alten AStA-Quartier, wird das Regal zwar weiterhin rege, aber überwiegend hausintern genutzt. "Deshalb haben wir darüber beraten, ob wir den Preis überhaupt verdient haben, weil es sich mittlerweile um keinen öffentlichen ’Fair-Teiler’ mehr handelt", sagt Tobias Kowalke vom AStA-Vorstand.

Allerdings haben die Studierenden geplant, einen neuen "Fair-Teiler" im Hof aufzustellen, der dann wieder öffentlich zugänglich ist. Man entschied sich, die Ehrung anzunehmen und das Preisgeld für den neuen Standort zu verwenden. "Zwei Schränke haben wir bereits gekauft. Mit dem Geld können wir ihre vorschriftsmäßige Aufstellung finanzieren", sagt Anneli Janzer.

Zwar haben auch die neuen Schränke keine Kühlung, aber deutlich mehr Fassungsvermögen und sind verschließbar. In Kürze sollen sie aufgestellt werden. Doch mit dem Aufstellen allein ist es nicht getan. "Einmal die Woche schaut jemand von uns, ob alles sauber ist und sortiert aus, was nicht hinein gehört", erklärt Anneli Janzer. Denn die Initiative Food-sharing schreibt genau vor, was in den "Fair-Teilern" abgelegt werden darf.

Die Hinweise sind deutlich sichtbar am Schrank angebracht, sodass jeder Nutzer sich selbst informieren kann. Denn das Anbieten und Teilen bestimmter Lebensmittel oder anderer Waren ist aus rechtlichen Gründen nicht gestattet. So dürfen Medikamente, Kleidung, Kosmetika, Reinigungsmittel und andere Nicht-Lebensmittel über Foodsharing nicht getauscht oder geteilt werden.

Das Referat für Hochschulpolitik, Gesellschaft und Nachhaltigkeit will die Zusammenarbeit mit Foodsharing intensivieren und Studierende zu Foodsavern schulen lassen. Sie können dann als Lebensmittelretter in Kontakt mit Supermärkten treten, um von dort Obst, Gemüse, Backwaren und andere bedenkenlos teilbare Produkte abzuholen, um sie in den AStA-Fair-Teiler zu bringen.

Info: Die weiteren Folgen der Serie gibt es hier