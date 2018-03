Von Matthias Kehl

Mannheim. Stolz stehen sie da im Obergeschoss des Rathauses, die orangefarbenen Trainingsjacken mit dem Germany- Schriftzug und die Silbermedaillen aus Pyeongchang tragend: Mannheims Eishockey-Olympioniken Sinan Akdag, Matthias Plachta, David Wolf, Dennis Endras und Marcel Goc. Zum feierlichen Empfang in der Quadratstadt hat Oberbürgermeister Peter Kurz die Fraktion der Adler Mannheim am gestrigen Mittwochnachmittag in den Verwaltungssitz eingeladen, wo sich die Olympia-Helden im Goldenen Buch der Stadt verewigen sollten.

Als einen "absolut außergewöhnlichen Erfolg" beschreibt Kurz den unerwarteten Silbermedaillen-Triumph der Nationalmannschaft. Für die deutschen Kufen-Cracks, zu denen gleich sechs Profis der Mannheimer Adler zählen - Marcus Kink ließ sich am Mittwoch entschuldigen - ist es der größte Coup der olympischen Geschichte nach dem legendären Bronze-Gewinn 1976 in Innsbruck. "Zu diesem Zeitpunkt haben ihre Eltern Sie wahrscheinlich noch nicht mal geplant", sagt der Verwaltungschef schmunzelnd in Richtung der Olympia-Helden, deren sportliches Abschneiden laut Kurz eine "neue Dimension für Deutschland" darstellt.

"Es fühlt sehr gut an", sagt David Wolf mit noch leicht erkältet klingender Stimme, über das Gefühl der erfolgreichen Rückkehr. Der 28-Jährige ist dabei exemplarisch für die Stehaufmännchen-Mentalität des deutschen Eishockeyteams in Südkorea. Im Halbfinale gegen die favorisierten Kanadier kehrte der 99-Kilo-Hühne, nachdem er von Gegenspieler Gilbert Brule brutal ausgeknockt wurde, wieder zurück aufs Eis und rettete den historischen 4:3-Erfolg mit ins Ziel.

"Ich habe immer davon geträumt, mit einer Medaille zurück nach Deutschland zu kommen", sagt Wolf weiter und fügt stolz hinzu: "Bei mir zu Hause in der Gartenstadt herrschte absoluter Ausnahmezustand. Die Leute freuen sich unglaublich für mich."

Trotz seiner Reservistenrolle kommt auch Torhüter Dennis Endras mit prägenden Erinnerungen zurück nach Mannheim: "Angefangen von der Eröffnungsfeier war es Gänsehaut pur", sagt der 32-Jährige, der sich freut, jene Momente bald noch einmal in Ruhe Revue passieren zu lassen. Auch Sinan Akdag, der das olympische Turnier nach der Vorrunde verletzungsbedingt vorzeitig beenden musste, zeigt sich am Mittwoch bestens gelaunt und "unheimlich stolz, ein Teil dieser Erfolgsstory zu sein". Nach spektakulären Siegen im Viertelfinale gegen Schweden (4:3 nach Verlängerung) und im Halbfinale gegen Kanada, konnte das Team von Bundestrainer Marco Sturm erst in der Verlängerung im Finale von Russland bezwungen werden. Dass es nur 55 Sekunden waren, die das deutsche Team vom Gewinn der Goldmedaille trennte, hat auch Nationalmannschaftskapitän Marcel Goc mittlerweile verkraftet: "Wir waren sehr nah dran, es hat nicht sollen sein", sagt der in Calw geborene Center des Teams. "Fürs deutsche Eishockey ist es trotzdem eine Riesensache, die uns hoffentlich die nächsten Jahre weiter voranbringt."

Peter Kurz hofft, dass die Adler-Olympioniken, den "Spirit" von Olympia mitnehmen, um auch die anstehenden Play-offs erfolgreich zu gestalten. "Immer mehr junge Menschen werden durch Sie zum Eishockey-Sport gebracht", glaubt der 55-jährige Verwaltungschef und lädt die Olympia-Helden ein, sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen. Für Matthias Plachta, der in Pyeongchang groß aufspielte, ist das eine besondere Ehre. "So viele Leute stehen da nicht drin", sagt der 26-Jährige, "das würdigt unsere Leistung." Mit Respekt nimmt er den schwarz-goldenen Füller und unterschreibt, seine Adler- und Nationalmannschaftskollegen tun es ihm nach - ein Moment für die Ewigkeit.