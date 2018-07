Mannheim. (oka) Der Schillerplatz verwandelte sich am Samstagabend in ein riesiges Speisezimmer. Auf der Grünfläche nahe der Jesuitenkirche fand das Mannheimer "Diner en blanc" statt. Etwa 300 Genießer - ganz in Weiß gekleidet - eroberten den Platz und stellten ihre schön dekorierten Tafeln auf.

Diner en blanc in Mannheim - Die Fotogalerie













































Nachdem alle um 19 Uhr ihre Stoffservietten in der Luft geschenkt hatten, wurden die mitgebrachten Köstlichkeiten wie Quiche, Käse, Baguette, Salat, Aprikosentarte oder Zitronen-Cupcakes verputzt.

Die Band San Remo sorgte für stilechte Untermalung. Das Original stammt aus Paris, wo sich jedes Jahr tausende Menschen zum weißen Dinner in der Innenstadt versammeln.