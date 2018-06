Mannheim. (dpa-lsw) Vielleicht geht der SV Waldhof Mannheim jetzt in die nächste Verlängerung. Viel zu verlieren hat der Fußball-Traditionsclub ohnehin nicht mehr. Der Viertligist könnte stattdessen nur gewinnen.

Es geht darum, ob die sportlich gescheiterten Kurpfälzer möglicherweise doch noch in die 3. Liga aufsteigen. Diesen Aufstieg hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag zwar trotz der Ungereimtheiten bei der Überweisung einer Finanzreserve dem KFC Uerdingen erlaubt. Akzeptieren will Mannheim diese Entscheidung aber nicht einfach so.

"Wir schließen aktuell gar nichts aus", sagte Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp am Dienstag. Er meint damit, dass sich sein Verein Schritte gegen die Entscheidung des Zulassungsbeschwerdeausschusses des DFB vorbehält.

>>Auch ein Fan hat eine Petition gestartet, die vom DFB eine rechtliche Begründung fordert<<

"Wir sind auch verpflichtet gegenüber unseren Partnern und friedlichen Fans, dass wir das prüfen und sachlich entscheiden." Denn nachvollziehen könne er das Urteil des DFB nicht, sagte Kompp. "Darum habe ich eine schriftliche Begründung angefordert."

Dass sich die Mannheimer, die dem KFC in den beiden Aufstiegsspielen unterlegen waren, überhaupt noch Hoffnung auf die 3. Liga machen durften, lag an einem millionenschweren Detail. Um die Lizenz für die 3. Liga zu erhalten, hätte der KFC bis zum 29. Mai um 15.30 Uhr einen Betrag in Höhe von 1,2 Millionen Euro auf ein DFB-Konto überweisen müssen.

Dieses Geld sei möglicherweise verspätet eingegangen, hatte der DFB vergangene Woche mitgeteilt. Also befasste sich der Zulassungsbeschwerdeausschuss mit dem Thema. Und der kam Montag zu dem Schluss, dass das Geld am 29. Mai doch pünktlich um 7.50 Uhr bei der Bank war, aber von dieser erst nach Fristablauf auf dem DFB-Konto gutgeschrieben wurde.

"Anhand dieses Sachverhalts ist der Zulassungsbeschwerdeausschuss zu der Feststellung gelangt, dass keine Fristverletzung seitens des KFC Uerdingen vorliegt", hieß es in einer DFB-Mitteilung. Die Voraussetzungen für den Aufstieg des einstigen Bundesligisten seien gegeben, teilte DFB-Vizepräsident Rainer Koch mit.

In den nächsten Tagen werde das Zulassungsverfahren für die 3. Liga nun abgeschlossen. Die Begründung des DFB entspreche seiner Meinung nach jedoch nicht den Regularien, sagte Kompp. "Es ist nicht so, dass wir Uerdingen den Aufstieg nicht gönnen. Aber Regularien sind eben dafür da, eingehalten zu werden", betonte der Geschäftsführer.