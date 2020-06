Blumen und Kerzen erinnern an einem Graffito im Mannheimer Schlossgarten an den bei einem massiven Polizeieinsatz gestorbenen Afroamerikaner George Floyd. Foto: Anspach

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA bewegt die Gemüter. In mindestens mehr als 20 deutschen Großstädten wollen die Menschen am Samstag bei "Silent Demos" gegen Rassismus auf die Straße gehen – so auch in Mannheim. Dort kommen die Teilnehmer ab 14 Uhr im Schlosshof zusammen.

Organisatoren sind zwei Frauen, die sich gegenüber der RNZ als Ifrah H. und Sima-Aysu Ö. vorstellen. Sie kennen sich eigenen Angaben zufolge schon seit Jahren und haben Fremdenhass "immer wieder gespürt". Das nehmen sie aber nicht hin, sondern haben dem Rassismus den Kampf angesagt.

Dazu nutzen sie vor allem die Sozialen Medien. Über diese sind sie auch mit anderen Organisatoren des stillen Protests quer durch die Republik vernetzt und haben sich mit ihnen zusammengetan. "Rassismus ist ein weltweites Problem. Wir wollen die Leute darauf aufmerksam machen, nicht gegeneinander zu sein, sondern miteinander ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit setzen", schreiben Ifrah H. und Sima-Aysu Ö. in ihrer Antwort auf Fragen der RNZ. Die beiden Frauen rufen auf den Internetseiten der "Silent Demos" und über Gruppen des Messengerdiensts "Telegram" zum Mitmachen auf. Diesen Gruppen waren bis Donnerstagabend knapp 1000 Nutzer beigetreten.

Von in etwa so vielen Teilnehmern gehen die Veranstalterinnen auch am Samstag im Schlosshof aus. Die Demo, die streng genommen mehr eine Kundgebung ist, geht von 14 bis 18 Uhr. Ifrah H. und Sima-Aysu Ö. wollen den genauen Ablaufplan heute in den Sozialen Netzwerken mitteilen. Klar aber ist: Es wird aus Sicherheits- und Hygienegründen keinen vorherigen Marsch durch die Innenstadt geben. Ganz so leise, wie der Name vermuten lässt, soll es auf dem Platz aber doch nicht zugehen. Und es wird auch nicht nur geschwiegen. Wie die Frauen gegenüber der RNZ erklären, haben sie mehrere Redner für die Veranstaltung gewonnen.

"Unsere kollektive Wut, Trauer und Hilflosigkeit machen uns sprachlos, weshalb wir den Protest in Deutschland ins Leben gerufen haben, um gemeinsam ein Zeichen zu setzten." Das schreiben die Initiatoren auf ihrer Webseite, wo sie alle Demonstranten zum Protest gegen Rassismus mit Abstand, Mund-Nasen-Schutzmaske und schwarzem T-Shirt aufrufen.

Denn neben Fremdenhass soll auch Corona keine Chance haben.