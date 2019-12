Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Das Phänomen „Night of the Proms“ lockt alle Jahre punktgenau in der Adventszeit in die Mannheimer SAP-Arena. Diesmal sind es rund 7500 treue Pilger, die zur Deutschlandpremiere des Klassik-Pop-Crossovers strömen. Immer dabei: künftige, aktuelle und frühere Stars. Und als der Abend nach zweieinhalb Stunden Programm mit einem gemeinsamen Song der Beatles endet, stellen sich schon die ersten an den provisorisch eingerichteten Vorverkaufsschaltern an. Sie sehen sich wieder. Nächstes Jahr. Und übernächstes Jahr.

Es hat schon Anzeichen von einer Pandemie, wenn sich die Massen von der Mixtur aus klassischen Streicher-Einheiten und Hits begeistern lassen. Kein Zweifel, das Konzept des aus Belgien stammenden Konzerts hat sich bewährt. Und dennoch bleibt es für die Besucher eine musikalische Wundertüte, ob The Hooters, Alan Parsons oder die Nachlassverwalter von „Earth, Wind and Fire“ mit dem Antwerp Philharmonic Orchestra, dem Chor Fine Fleur und dem Rockbackbone tatsächlich harmonieren. Sie tun es – meistens. Jedoch wenn Dirigentin Alexandra Arrieche ihre Klangkörper zu den „Carmina Burana“ bittet, verwässert das Meisterwerk leider im Stil von „Fuck ju Orff“.

Chartstürmerin Leslie Clio hat es mit ihren Liedchen „Couldn’t Care Less“ und „Be With You“ schwer im Kreis der Veteranen, die am Kuchen eines Großarenenauftritts knabbern dürfen. Die Messlatte liegt hoch. Denn viele Stars sind im Laufe der 17 Jahre „Proms“ in Deutschland für ein paar Songs auf die Bühne gekommen: Amy Macdonald, Level 42, Anastacia, Seal, Joe Cocker oder Meat Loaf. Der Kurzfilm vor der Show ruft die Lebenden und Toten des Pop noch einmal in Erinnerung.

Nach der Erkennungsmelodie betritt Opernsängerin Natalie Choquette die Bühne. Besser gesagt, sie rollt auf einem Bürostuhl daher. Ihr Fuß ist gebrochen, der Gehgips blinkt bunt, und sie intoniert inbrünstig „Funiculí, Funiculá“. Ihre Verpflichtung hat sich gelohnt. Das Publikum lacht, wenn die Blondine Rotwein trinkt und „Nessun Dorma“ gewissermaßen gurgelt. Die optische Gestaltung ihrer schrillen Performance bleibt Geschmacksache.

Ein Höhepunkt des Abends sind die Senioren von „Al McKay’s Earth, Wind and Fire Experience“. Nur einer aus der Originalbesetzung mischt noch mit, aber die Melodien zünden zeitlos. Moderator Markus Othmer kündigt die Vier als „Black Friday“ an. Na ja. Und der Funk der 1970er-Jahre bringt Bewegung in den Saal. „Let’s Groove Tonight“ oder „Boogie Wonderland“ sind Klassiker des Souls und gehen immer. Noch mehr Party macht die kreative Hälfte der Hooters. Eric Bazilian und Rob Hyman zaubern im Kollektiv mit Orchester und Chor Momente, die lange nachhallen. „Johnny B.“, „500 Miles“ und „One of Us“, wohl eine der schönsten Folkrockballaden, rechtfertigen allein schon den Kartenkauf für die aktuellen „Proms“. Und als Multi-Instrumentalist Bazilian sogar eine Strophe in Deutsch singt, tobt die Menge.

Es wird Zeit für den Endspurt. Alan Parsons, ein alter Bekannter der „Proms“, greift routiniert in seine Kompositionskiste und holt Ohrwürmer heraus. „Sirius“, „Don’t Answer Me“ oder „Games People Play“ sind Nostalgie pur. Sein neues Werk „One Note Symphony“ ist recht gewöhnungsbedürftig und ein ausgezeichneter Stimmungskiller. John Miles schließlich sorgt für die Rauswerfer der Show.

„Human“ von Rag ’N’ Bone Man klingt von ihm fast besser als im Original. Von „Bohemian Rhapsody“ hätte er besser die Finger gelassen, schon allein wegen des verkorksten Gitarrensolos. „Music“, sein einziger Hit, gespielt auf dem weißen Piano, führt perfekt zum Finale aller Künstler. „All You Need Is Love“ von den Beatles heißt der Titel in diesem Jahr. Gute Wahl: Der Evergreen mit der minutenlangen Endlosschleife passt bestens zum Endlosphänomen „Night of the Proms“.