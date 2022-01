Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Donnerstagnachmittag, 16 Uhr, 356 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 35.630.

Bislang gelten in Mannheim 32.499 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2719 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 20. Januar 2022, 17.15 Uhr

449 weitere Fälle

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag, 16 Uhr, 449 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 35.274.

Bislang gelten in Mannheim 32.048 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2.814 akute Infektionsfälle.

Update: Mittwoch, 19. Januar 2022, 18.30 Uhr

Aktuell 2566 akute Infektionen

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Dienstag 357 neue Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 34.825.

Bislang gelten in Mannheim 31.847 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2566 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 18. Januar 2022, 18.02 Uhr

479 Neuinfektionen am Montag gemeldet

Mannheim. (RNZ) 479 Corona-Neuinfektionen meldet die Stadt am Montag. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 34.468. . Bislang gelten in Mannheim 31.620 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2.436 akute Infektionsfälle.

Am Wochenende hatte es insgesamt 374 Fälle gegeben.

Was tun, bei einer roten Warnung in der Corona-Warn-App?

Die Infektionszahlen in Deutschland steigen derzeit an. Deshalb steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass auf der Corona-Warn-App eine rote Kachel erscheint, die anzeigt, dass es eine Risikobegegnung gegeben hat. Infos, was in diesem Fall zu tun ist und allgemeine Informationen zur Corona-Warn-App sind unter https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-warn-app-rote-meldung-1996996 zu finden. Eine Kontaktaufnahme zum Gesundheitsamt der Stadt Mannheim ist möglich über den Corona HelpDesk: https://mannheim-coronahelpdesk.cfapps.eu10.hana.ondemand.com/index.html

Update: Montag, 17. Januar 2022, 18.56 Uhr

Nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte ab Samstag

Mannheim. (RNZ) Wegen gestiegener Corona-Zahlen gelten in Mannheim von diesem Samstag an wieder nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Nicht-Immunisierte. Hintergrund ist nach Angaben der Stadt vom Freitag, dass die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen zweimal nacheinander den Wert von 500 je 100.000 Einwohner überschritten hat. Am Donnerstag waren es 576,3, am Freitag 616,7.

Gemäß der Corona-Verordnung des Landes sind dann schärfere Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie nötig, bis die Zahlen wieder mehrere Tage unter diesem Grenzwert liegen.

Derweil meldet die Stadt am Freitag 276 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 33.615.

Update: Freitag, 14. Januar 2022, 17.47 Uhr

Betriebliche Cluster müssen gemeldet werden

Mannheim. (RNZ) 361 neue Corona-Fälle bestätigt die Stadt am Donnerstag. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 33.339.

Bislang gelten in Mannheim 30.302 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2625 akute Infektionsfälle.

Die Stadt Mannheim hat am 29. April 2021 eine Allgemeinverfügung zur Meldepflicht von betrieblichen Clustern, also der Anhäufung von Corona-Infektionen in Unternehmen erlassen, die zunächst bis zum 13. Januar 2022 verlängert wurde.

Demnach ist er Arbeitgeber verpflichtet, unverzüglich eine nicht-namentliche Meldung unter Angabe der Fallzahl an das Gesundheitsamt Mannheim zu machen, wenn in Arbeitsstätten

> bei Beschäftigten, die sich im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit zumindest zeitweise innerhalb desselben umschlossenen Raumes wie zum Beispiel gemeinschaftlich genutzten Büros, Werkhallen und Werkstätten, Fahrzeugen, Pausenräumen oder im selben Stockwerk desselben Gebäudeabschnitts aufhalten und bei denen

> innerhalb von 14 Tagen zwei oder mehr durch einen PCR-Test oder einen PoC-Antigen-Schnelltest bestätigte Infektionen mit dem Virus auftreten.

Verstöße werden bei einem erstmaligen Verstoß gegen die Meldepflicht in der Regel bei vorsätzlicher Handlung mit einem Bußgeld von 200 Euro geahndet. Im Wiederholungsfall kann die Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

Update: Donnerstag, 13. Januar 2022, 17.04 Uhr

405 Neuinfektionen am Mittwoch gemeldet

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Mittwoch 405 weitere Corona-Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 32.978.

Bislang gelten in Mannheim 29.935 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2631 akute Infektionsfälle.

Update: Mittwoch, 12. Januar 2022, 17.34 Uhr

2340 Leute sind aktuell infiziert

Mannheim. (RNZ) 290 Corona-Fälle hat die Stadt am Dienstag gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 32.573.

Bislang gelten in Mannheim 29.821 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2340 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 11. Januar 2022, 17.29 Uhr

149 neue Fälle und ein Todesfall

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Freitag 149 weitere Corona-Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 31.722.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 80 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 410 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 28.942 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2.370 akute Infektionsfälle.

Am Feiertag hatte es 128 Fälle gegeben.

Update: Freitag, 7. Januar 2022, 17.07 Uhr

Aktuell 2374 Fälle in der Stadt

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Dienstag 163 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 31.195.

Bislang gelten in Mannheim 28.413 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2374 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 4. Januar 2022, 17.03 Uhr

140 neue Fälle und ein weiterer Toter

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Montagnachmittag, 16 Uhr, 140 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 31.032.

Das Gesundheitsamt bestätigt zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 60 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 408 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 28.362 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2262 akute Infektionsfälle.

Update: Montag, 3. Januar 2022, 18.29 Uhr

>>> Corona-Ticker-Archiv (seit März 2020) <<<

Foto: RNV