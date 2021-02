Mannheim. (oka/kla) Aufgrund vermehrter Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus steht derzeit die Produktion der zur K&U-Bäckerei gehörenden Bäckerbub GmbH in Mannheim still. Das bestätigte am Montag ein Unternehmenssprecher von Edeka Südwest – deren Tochterfirma wiederum K&U ist – auf Anfrage der RNZ. Demnach habe es "bei einem kleinen Teil der Mitarbeiterschaft" Virusnachweise gegeben. "Sofort nach Bekanntwerden wurde die Produktion vorübergehend unterbrochen." Mit den Behörden stehe man in engem Austausch, um weitere Maßnahmen wie Tests bei allen Mitarbeitenden und verstärkte Hygienemaßnahmen umzusetzen.

K&U erlebt derzeit ohnehin unruhige Zeiten. Wie in der vergangenen Woche bekannt wurde, fürchtet die Gewerkschaft NGG die "Zerschlagung" der K&U-Bäckerei-GmbH bis Ende 2023, wie der Landesbezirk Südwest am vergangenen Mittwoch mitteilte. Demnach sollen die rund 500 Verkaufsstellen, die sich meist in Edeka-Filialen befinden, den jeweiligen Edeka-Einzelhändlern zur Übernahme angeboten oder geschlossen werden. In der Region Rhein-Neckar betreibt das Unternehmen derzeit mit rund 1100 Beschäftigten 190 Filialen.

Einem Sprecher von Edeka-Südwest zufolge sollen die Verkaufsstellen künftig als Markt-Bäckereien auftreten oder den selbstständigen Kaufleuten des Verbundes angeboten werden. Der Sprecher erklärte jedoch auf Anfrage: "Für die Produktionsstätten ergeben sich hierdurch keine Änderungen." Gegen die "Zerschlagung" hatten am Sonntag rund 90 Menschen in Mannheim demonstriert. Aufgrund des Corona-Ausbruchs allerdings nicht vor der Bäckerbub-Produktionsstätte, sondern vor dem Gewerkschaftshaus.

Der Edeka-Unternehmenssprecher betonte, dass Hygiene und Arbeitsschutz oberste Priorität hätten und man seit dem Auftreten des Coronavirus im Frühjahr 2020 entsprechende Maßnahmen ergriffen habe. "Diese haben wir permanent den aktuellen Entwicklungen angepasst und konsequent umgesetzt. Dazu gehören auch regelmäßige Schnell-Tests." Durch die Unterbrechung der Produktion könne es sein, dass in Mannheim, Nordbaden und angrenzenden Liefergebieten in Rheinland-Pfalz vorerst nicht alle Artikel des Sortiments vollumfänglich zur Verfügung stehen. "Derzeit werden die Filialen von unseren übrigen Produktionsstandorten mit Ware versorgt."