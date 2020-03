Von Harald Berlinghof

Mannheim. Noch 1155 Mal schlafen, dann ist Bundesgartenschau in Mannheim. Voraussichtlich am dritten April-Wochenende 2023 wird die Buga23 in Mannheim eröffnet. "Die Terminierung muss aber noch mit dem Bundespräsidialamt abgesprochen werden", sagt Buga-Geschäftsführer Micheal Schnellbach. Schließlich soll der Bundespräsident, wer immer es dann sein wird, bei der Eröffnung dabei sein.

Vor Kurzem referierte Hanspeter Faas, der Geschäftsführer der Bundesgartenschauen in Heilbronn (2019), Koblenz (2011) und München (2005), auf Einladung der Mannheimer Buga-GmbH in der Quadratestadt. Für seinen Vortrag hatte er einen provokanten Titel gewählt: "Bundesgartenschau – Störfaktor(?) in der Stadtentwicklung".

Allerdings wurde schnell deutlich, dass der Experte mit dem Begriff "Störfaktor" einen positiven Anstoß für die Entwicklung einer Stadt meinte. "Eine Bundesgartenschau kann mehr als Blumen und Pflanzen zeigen. In ihrer modernen Ausprägung ist sie kein bloßes Paradiesgärtlein, das Blumenliebhaber anlockt", betonte er.

In Mannheim steht 2023 das Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Laut Faas öffnet eine Großveranstaltung wie die Bundesgartenschau den Blick für neue Möglichkeiten, die man sonst nicht in Betracht ziehe. "Eine Bundesgartenschau ist ein großes Experimentierfeld oder anders gesagt ein Reallabor, wo man neue Gedanken zulassen kann", sagte Faas. Das könne eine festgefahrene Stadtentwicklung im positiven Sinn stören.

Deutlich wird das in Mannheim auch an der Wahl der beiden Standorte: das Konversionsgelände Spinelli und der Luisenpark. Beide Orte sollen mit einer Seilbahn verbunden werden, die als nachhaltige und zukunftsorientierte Form innerstädtischer Mobilität gilt. Demnach transportiert die Seilbahn die Besucher zwischen den beiden Geländen und ersetzt damit stündlich bis zu 65 Busse. Schnellbach verteidigte die viel kritisierte Route der Seilbahn durch ein Landschaftsschutzgebiet. "Da werden zwei oder drei Trägerpfosten hingestellt, die nach der Bundesgartenschau komplett zurückgebaut werden", erklärte er.

Auch bei der ersten Bundesgartenschau in der Quadratestadt im Jahr 1975 war ein Aerobus die Sensation, der an Seilen hängend zwischen Luisenpark und Herzogenriedpark verkehrte. Das Verkehrsmittel wirkte damals so utopisch, dass es einen Hauch von Weltausstellung nach Mannheim brachte und bis heute Erstaunen bei all jenen hervorruft, die den Aerobus nicht selbst miterlebt haben. Eine Bundesgartenschau verändert aber nicht nur das äußere Bild einer Stadt, sondern gibt auch wirtschaftliche Impulse.

Anlässlich der Buga23 wird es im Luisenpark zahlreiche Investitionen geben: im Pflanzenschauhaus, am Kutzerweiher und den dazwischen liegenden Volieren. In das neue Parkentwicklungskonzept werden aber auch 3000 Quadratmeter unbebaute Fläche des bisherigen Betriebshofs einbezogen. Bis 2025 soll es eine neue Unterwasserwelt, ein neues Pinguin-Gehege und eine Insektenwelt geben. "Ich weiß nicht, ob es das alles ohne Buga gegeben hätte", sagte Michael Schnellbach. Bei Spinelli gibt es auch schon Pläne für die Zeit nach der Buga: Das Konversionsgelände will man zu einem Wohngebiet mit 62 Hektar Grünbepflanzung auf 83 Hektar Fläche entwickeln.