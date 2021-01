Mannheim. (pol/make) Auf der Autobahn A 656 geriet ein Auto am Dienstagnachmittag in Brand. Der Citroën Saxo war laut Polizeibericht in Richtung Heidelberg unterwegs, als er gegen 14 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim auf dem rechten Fahrstreifen stehenblieb.

Grund dafür war laut ersten unbestätigten Informationen ein technischer Defekt. Danach kam es zu einem "Entstehungsbrand" im Motorraum, der schnell mit einem Pulverlöscher erstickt werden konnte.

An der Anschlussstelle wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt und der Citroën abgeschleppt. Zwischen dem Kreuz Mannheim und Mannheim-Seckenheim kam es zu Behinderungen.