In der Nacht zum Sonntag passten Kräne die Behelfsbrücke ein. Foto: Gerold

Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Sanierungen von Autobahnen bringen Bautrupps, Autofahrer und Schwerlastverkehr meist ans Limit der Belastung. Staus und kilometerlange Umwege sind die Regel. Allerdings geht es auch anders. Wenn man nachts baut - wie am Wochenende auf der A6 und der B44 bei Mannheim-Sandhofen.

Die meisten Autobahnbrücken stammen aus den 60er und 70er Jahren. Nicht allein die Zahl der Lastwagen, die täglich darüber donnern, hat seither um 70 Prozent zugenommen. Um die Verkehrsader sicherer zu machen, stand nun die Installation einer stählernen Behelfsbrücke im Kalender der Dauerbaustelle zwischen Frankenthaler Rheinbrücke und Viernheimer Dreieck.

Das 31 Meter lange Provisorium hängt jetzt noch bis Ende Februar zwischen dem südlichen und nördlichen Abschnitt der alten Brücke, die auch Ikea-Brücke genannt wird. "Alles ist fast ohne Verkehrsstress gelaufen", lautete am Sonntag das Fazit.

Warum nur fast? Herbert Staudacher, der zuständige Mann aus dem Regierungspräsidium Karlsruhe, erklärte auf Anfrage: "Es gab Ärger, weil wir unnötige Schwierigkeiten mit uneinsichtigen Autofahrern und renitenten Fußgängern hatten. Einige haben sich über die Absperrungen der Bundesstraße B44 hinweg gesetzt und waren einfach auf der Gegenfahrbahn unterwegs, um keine Umleitung über Hüttenfeld oder Viernheim in Kauf zu nehmen. Es ist zum Glück nichts passiert".

Zwei mobile Riesenkräne hievten ab 22 Uhr das "Ersatzteil" perfekt in die Lücke auf der A6. Die Hoffnung der Nachtarbeiter: Wenn die Planer alles richtig berechnet haben, dann wird die Brücke in die Lücke passen. Und wenn nicht, dann machen die 15 erfahrenen Bauarbeiter es eben passend. Die holländische Fertigbaufirma mit einem gut eingespielten Team setzte die über 40 Tonnen schweren Längsträger und die vier weiteren Bauelemente mit Präzision in die Nahtstelle. Das ging zügig - die Planer hatten gute Vorarbeit geleistet.

"Nur wenn ein Gewicht wegen starker Winde ins Schwingen kommt, dann hat man ein Problem", sagte einer der Kranfahrer. Das aber blieb der Mannschaft in dieser Nacht erspart. Und es ging auch erstaunlich leise zu auf der Baustelle. Kurz nach 3 Uhr am Sonntagmorgen stand der Stahlkoloss. Der einspurige Autobahnverkehr Richtung Frankenthal und die Umleitungen auf der B44 wurden um kurz vor fünf Uhr aufgehoben.