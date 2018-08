Mannheim. (dpa/lsw) Mit seinen 31 Jahren gehört Tristan Brandt bereits zu den ganz Großen der deutschen Koch-Szene. Ein «Michelin-Stern» wies Gourmets schon bisher den Weg in das Mannheimer Restaurant «Opus V», dessen Küche seit der Eröffnung Ende 2013 unter Brandts Leitung steht. Nun hat er den zweiten Stern. Seit kurzem darf sich der frisch verheiratete Koch außerdem als Aufsteiger des Jahres in Baden-Württemberg mit 18 von 20 möglichen Punkten im «Gault&Millau» 2017 schmücken und rückt damit in die Top 20 der deutschen Küchenchefs vor.

Das Handwerk gelernt und vervollkommnet hat der aus Rheinland-Pfalz stammende Brandt unter anderem bei Kochgroßmeister Harald Wohlfahrt in Baiersbronn, auf einem Luxus-Kreuzfahrtschiff sowie in Frankreich und China. Bei Wohlfahrt habe er die Perfektion auf dem Teller und den Umgang mit dem Personal gelernt, das Menschliche, wie er einmal in einem Zeitungsinterview sagte.

Seinen Qualitätsanspruch und Ehrgeiz teilt der sportlich-schlanke Kochaufsteiger den Gästen schon auf der Internetseite von «Opus V» in Form eines Zitats von Oscar Wilde mit: «Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand. Das Außergewöhnliche ihren Wert.»

Ungewöhnlich ist auch die Lage des «Opus V». Es ist eines von vier Restaurants im traditionsreichen Modekaufhaus Engelhorn in der Mannheimer Innenstadt, die alle unter Brandts Regie stehen. Der Sternekoch ist aber nicht nur Küchenchef. Als Geschäftsführer leitet er auch die wirtschaftlichen Geschicke der Engelhorn Gastro GmbH

31 Restaurants können sich in Deutschland neu mit «Michelin»-Sternen schmücken, darunter fünf in Baden-Württemberg. Der Südwesten hat mit 74 gekrönten Restaurants so viele Gourmet-Tempel wie kein anderes Bundesland.

Neue Ein-Sterne-Adressen im Südwesten sind die «Alte Post» in Nagold (Kreis Calw), das «Schattbuch» in Amtszell (Kreis Ravensburg), die «Gutsschenke» in Ludwigsburg sowie «Oettinger's Restaurant» in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Allein in der Landeshauptstadt gibt es dem «Guide» zufolge acht Sterne-Lokale.

Im «Olymp der Gourmetgastronomie» in Baiersbronn bleibt in der neuesten Ausgabe des Michelin-Führers, der in Berlin vorgestellt werden sollte, alles beim Alten: Harald Wohlfahrt (Restaurant Schwarzwaldstube in der Traube Tonbach) verteidigt seine drei Sterne ebenso wie Claus-Peter Lumpp (Restaurant Bareiss). Auch Jörg Sackmann vom Restaurant Schlossberg im Ortsteil Schwarzenberg kann sich weiter mit seinen zwei Michelin-Sternen schmücken.

Der Hotel- und Restaurantführer des französischen Reifenherstellers, dessen Deutschland-Ausgabe in Karlsruhe erstellt wird, gilt in Gourmetkreisen als «Bibel der Feinschmecker». Der Mannheimer Koch Tristan Brandt war bereits vom Gault Millau zum Aufsteiger des Jahres gekürt worden.

Insgesamt listet der seit Donnerstag im Buchhandel erhältliche «Guide Michelin» 292 mit bis zu drei Sternen ausgezeichnete Restaurants auf. Das sind zwei mehr als im vergangenen Jahr. Die zehn Häuser mit der höchsten Wertung änderten sich nicht. Neue Zwei-Sterne-Restaurants gibt es neben Mannheim in Berlin («Rutz»), und München («Geisels Werneckhof»). Mit einem Stern wurden 28 Restaurants neu ausgezeichnet.