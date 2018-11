alb. Die Geschichte weckt Erinnerungen an den traurigen Fall Tugce. Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr, die Haltestelle Akademiestraße nahe der Kurt-Schumacher-Brücke. Ein Pärchen zofft sich. Der Streit droht zu eskalieren. Da fasst sich eine 23-Jährige ein Herz, versucht zu vermitteln und die Situation zu beruhigen. Dann passiert es: Der Mann gibt der der hilfsbereiten Frau eine heftige Ohrfeige. Anschließend ziehen er und seine Freundin in unterschiedliche Richtungen ab.

Zurück bleibt die 23-Jährige. Sie klagt über Kopfschmerzen und wird vorsichtshalber in eine Klinik gebracht. Von dem unbekannten Pärchen fehlt jede Spur. Den Täter beschreibt das Opfer so: 1,70 Meter groß, schlank, dunkle Haare. Er soll Hochdeutsch ohne Akzent gesprochen haben. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Tugce A. (22) war von einem 18-Jährigen so schwer geschlagen worden, dass sie später starb. Wie die Offenbacher Lehramtsstudentin wurde auch die ein Jahr ältere Mannheimerin offenbar für ihren Mut und ihre Zivilcourage bestraft, wenn auch bei Weitem nicht mit solch schlimmen Folgen. "Ich kann aus der Ferne nicht beurteilen, ob die Frau alles richtig gemacht hat", sagt Polizeisprecher Thomas Lehmann auf RNZ-Anfrage. "Das kommt immer auf den Charakter der Streitenden und die Situation an." Vielleicht, so Lehmann weiter, wäre es besser gewesen, wenn die 23-Jährige die Polizei gerufen hätte.

Mannheimer Präventionsexperten raten generell dazu, die polizeilichen Grundregeln zu beherzigen: Abstand halten, Mitstreiter suchen, Hilfe organisieren, genau beobachten. Lehmann empfiehlt, bei einer unübersichtlichen oder schwer einzuschätzenden Situation den Notruf zu wählen, getreu dem Motto: lieber einmal zu viel als zu wenig.

Der Täter soll nach Angaben des Opfers "arabischstämmig" sein. "In diesem Kulturkreis ist die Einstellung zu Frauen eine andere als hier", sagt der Polizeisprecher, "ob das allerdings im vorliegenden Fall eine Rolle gespielt hat, vermag ich nicht zu sagen."