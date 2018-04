Von Gerhard Bühler

Städtebaulich ist das eine der größten Herausforderungen: Bis 2017 will die Mannheimer Stadtverwaltung gemeinsam mit der Entwicklungsgesellschaft MWSP aus dem ehemaligen amerikanischen "Dorf" Benjamin-Franklin-Village einen neuen Stadtteil mit ganz eigenem Charakter machen. Es geht um 144 Hektar. Gestern wurde der Rahmenplan für BFV vorgestellt.

In der ehemaligen Militärsiedlung wohnten einst 8000 Menschen, als Mittelpunkt des amerikanischen Lebens in der Stadt gab es zentrale Einrichtungen wie Schulen, ein Krankenhaus, Sportstadien und Einkaufsstätten. Zweitausend Wohnungen und Häuser stehen dort leer. Die amerikanische Vergangenheit soll gezielt in den Neuanfang mit einbezogen werden, um einen unverwechselbaren Stadtteil entstehen zu lassen.

Obwohl zur Vereinfachung stets nur von "Benjamin-Franklin-Village" die Rede ist, geht es genau betrachtet um mehr. Denn miteinbezogen sind auch die direkt angrenzenden Flächen der ehemaligen Funari- und Sullivan-Kasernen, sodass insgesamt eine Fläche von 144 Hektar zur Disposition steht. Angesichts der bereits vorhandenen Bebauung steht die Stadt Mannheim bei der anstehenden Konversion vor der mit Abstand größten Herausforderung.

Um überhaupt gangbare Ideen und Konzepte zu finden, hatte die Stadt fünf verschiedene internationale Architekturbüros zu einem dialogartigen Planungsverfahren eingeladen. Der nun vorgelegte Rahmenplan bezieht sich in wesentlichen Teilen auf den städtebaulichen Entwurf des dänischen Büros Vandkunsten. Dieser betont die Bezüge zum umgebenden Freiland mit Äckern und dem nahen Käfertaler Wald. Dazu ragen wie "grüne Finger" einzelne Grünstreifen zwischen fünf bebauten Teilgebieten ins Quartier hinein, um viele Randlagen zu schaffen, die für das Wohnen besonders begehrt sind.

Insgesamt wird von rund 5000 künftigen Bewohnern und 1500 Wohneinheiten ausgegangen. "Wir wollen auf Benjamin Franklin einen besonderen neuen Stadtteil schaffen, den es so woanders nicht gibt", betonte Oberbürgermeister Peter Kurz bei der Vorstellung. Für diese besondere "Marke" spielten der kreative und konstruktive Umgang mit dem baulichen Bestand und die Integration der Orte mit amerikanischer Identität eine wesentliche Rolle. Gut zwei Drittel der Wohnblocks sollen erhalten bleiben.

Der Rahmenplan beschreibt Grundvorstellungen und gibt Leitplanken vor, lasse aber noch Raum für Details, meinte Kurz. "Unser Ziel ist eine gemischte Bevölkerungsstruktur, dabei ist auch die Schaffung preiswerten Wohnraums vorgesehen", betont Baubürgermeister Lothar Quast die Rolle der GBG. Die Idee der Verwebung von Freiraum mit Wohnstruktur habe überzeugt. Die Versorgungseinrichtungen sollen entlang der Birkenauer Straße angesiedelt werden, entlang der B38 ist gewerbliche Nutzung vorgesehen.

"Von der kleinen Wohnung über ein Loft bis zur Villa, hier wird es alles geben", unterstreicht Kurz, dass auf dem großen Areal alles möglich sei. Für die Offizierssiedlung, über deren Zukunft es derzeit unter den Gemeinderatsparteien sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt, soll es zunächst einen städtebaulichen Wettbewerb geben.

Zum Ankauf führt die MWSP bereits seit Jahresbeginn Verhandlungen mit der Eigentümerin Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Ziel sei der Erwerb noch in diesem Jahr. Neben Tochtergesellschaften der MWSP sollen private Investoren eingebunden werden. Wolfgang Bielmeier, Chef des Wohnungsunternehmens GBG: "Um auf angemessene Mietpreise zu kommen, würde eine Landesförderung helfen".