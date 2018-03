So sieht’s aus in den neuen Zellen: Ausbruchsversuche lohnen sich laut Projektleiter Manfred Döpke übrigens nicht. Die Gitter sind aus Hartstahl, "und bevor sie sich da rausgesägt oder gefeilt haben, werden sie vorher entlassen". Foto: Alfred Gerold

Von Alexander Albrecht

Das Leben im Knast ist nun wahrlich kein Zuckerschlecken. Immerhin wurden einige weibliche Untersuchungshäftlinge in der Heidelberger Altstadt früher durch einen exklusiven Blick auf das Schloss entschädigt. Doch mit der schönen Aussicht ist es seit Ende 2015 vorbei. Der nicht mehr zeitgemäße "Faule Pelz" mit seinem roten Sandstein ist geräumt, die Zukunft des einstigen Untersuchungsgefängnisses nach wie vor unklar.

"Wir befinden uns noch in Gesprächen mit dem Land", sagt Bernd Müller, Chef der Dienststelle Mannheim-Heidelberg der Behörde Vermögen und Bau. Da die Immobile dem Land gehöre, habe es ein Erstzugriffsrecht, möglicherweise könnten die Räume von der Universität Heidelberg genutzt werden. "Für eine längere Nutzung braucht es dann aber einen Umbau, deshalb gibt es auch keine entsprechende Zwischenlösung", betont der Amtsleiter.

Ortswechsel: Mannheim, Herzogenried, die Justizvollzugsanstalt oder "Café Landes", wie Einheimische den Knast nennen. Das Umfeld versprüht einen eher rauen Charme. Manfred Döpke, Projektleiter bei Vermögen und Bau, führt durch den neuen 240 Quadratmeter großen, riegelförmigen Funktionsbau auf dem JVA-Gelände.

Statt in Heidelberg sollen jetzt hier mutmaßlich straffällig gewordene Frauen während der Untersuchungshaft untergebracht werden, bis ihnen der Prozess gemacht wird und ein Urteil gesprochen ist. Manchmal auch länger, sofern Revision eingelegt und gegebenenfalls stattgegeben wurde, der Fall also neu aufgerollt wird. Die Betonung liegt auf sollen - die Frauen sind noch nicht da. Wann sie eintreffen, stehe in den Sternen, sagt Anstaltsleiter Holger Schmitt.

Die Gefängnisse in Baden-Württemberg platzen aus allen Nähten, zumindest was den Männervollzug betrifft. Deshalb befinden sich derzeit ausschließlich männliche Häftlinge im Frauenknast. Seit Anfang März ist der Bau fertig. 15 Haftplätze sind darin entstanden. Die Doppelzelle ist 14 Quadratmeter "groß", die Einzelzelle misst neun, dazu kommen noch jeweils exakt 1,20 Quadratmeter für die Toilette.

Alle Räume haben die gleiche Ausstattung. Betten, Schränke und Tische sind an die Wand geschraubt. "Das ist heutzutage Standard in den Gefängnissen", erklärt Schmitt, dennoch seien die Zellen nicht zu 100 Prozent vandalismussicher. Die Stühle sind aus Plastik, die Matratzen hart und unbequem. Über die Flachbildfernsehgeräte können bis zu 60 Sender empfangen werden. Ausbruchsversuche sind laut Döpke sinnlos. Die Fenster können zwar geöffnet werden, die Gitter sind jedoch aus Hartstahl. "Bevor sie sich da rausgesägt oder gefeilt haben, werden sie vorher entlassen", sagt der Projektleiter.

Die Insassen blicken nicht mehr auf ein Schloss und eine pittoreske Umgebung, sondern starren auf die Gefängnismauer. Als kleiner optischer Stimmungsaufheller werden gerade Blumenbeete entlang des Gebäudes gepflanzt. Aktuell sitzen weibliche Untersuchungshäftlinge, die im Rhein-Neckar-Raum ein Verbrechen begangen haben sollen - also auch die früheren "Heidelbergerinnen" - im Frauengefängnis in Schwäbisch Gmünd ein. Die Landesregierung entscheidet derweil bei den Etatberatungen darüber, ob in Mannheim noch ein weiterer Anbau hinzukommt. Dieser wäre dann 180 Quadratmeter groß und würde mit dem bereits fertiggestellten Gebäude eine Einheit bilden.

Die Zahl der Haftplätze stiege auf 30, das gesamte Investitionsvolumen auf rund 6,3 Millionen Euro. Gebaut werden soll auch ein Tunnel, über den die Insassen vom sogenannten Aufnahmegebäude unterirdisch und per Fahrstuhl zu den Zellen gebracht werden. "Sie sollen nicht wie bisher über den Hof laufen, und abgesehen davon müssen die Frauen ja von den Männern streng getrennt sein", stellt Schmitt klar.