Von Jan Millenet

Neues Zentrum, neue Leitung, neues Logo. Seit fast genau einem Jahr befindet sich das Kreativwirtschaftszentrum im Stadtteil Jungbusch nun schon im Bau (wir berichteten). Jetzt wurde neben dem Corporate Design (Foto: vaf) derjenige vorgestellt, der den weiteren Meilenstein auf Mannheims Weg zur Stadt der Kreativen leitet: Frank Zumbruch.

Ein zumindest für Heidelberger nicht Unbekannter. Immerhin hatte er dort bis Oktober 2013 das Amt des Beauftragten für Kultur- und Kreativwirtschaft inne, ist seit 2013 ebenfalls Lehrbeauftragter für Kultur- und Kreativwirtschaft in der Stadtentwicklung an der dortigen Uni - ein Szenekenner sozusagen und hoch vernetzt.

"Ich bin ein Kind der Region", sagte er am Montag vor Journalisten. Und das, obwohl der 45-Jährige in Hamburg geboren wurde, aber schon als Grundschüler in der Rhein-Neckar-Region die Schulbank drückte. Ab September ist Zumbruch Leiter des neuen Kreativwirtschaftszentrums, gibt sich motiviert und bekennt sich zur Quadratestadt, vor allem zum Szenestadtteil: "Ich liebe den Jungbusch und bin froh, nun hier angekommen zu sein." Es werde nun seine Aufgabe sein, das Zentrum mit Leben zu füllen und "in den Kiez" zu integrieren.

Den Buchstabenklotz "Kreativwirtschaftszentrum" muss man demnächst auch nicht mehr in den Mund nehmen. C-HUB heißt das Kind jetzt offiziell. Damit schreibe die Stadt eine Erfolgsgeschichte fort, die 2009 als virtuelle Plattform für die Kreativen der Stadt begann, wie Bürgermeister Michael Grötsch betonte. Denn auf der zentralen Internetseite unter www.c-hub.de hätten sich mehr als 350 Kreative und Unternehmen der Kreativwirtschaft gemeldet, um ihr Kompetenzspektrum zu präsentieren. Nun wird das Ganze ein realer Ort in der Hafenstraße 25.

Das Logo ist schlicht: das "C" ist mit gestalterischen Schnittstellen ausgestattet, an die Partnerlogos und die Logos der Unternehmen im Zentrum problemlos andocken könnten, so der Hochschulprofessor für Gestaltung, Axel Kolaschnik. Er hat den Schriftzug mit seinem Team um das Institut für Marke und Kommunikation Mannheim entwickelt. "Es hält sich dezent im Hintergrund und kann auch für sich allein stehen", erklärte er weiter.

"Andocken" nannte er es nicht umsonst, denn das sei es, was die Kreativen in Zukunft machen sollen. "Für die Hochschule ist es wichtig, solch ein Zentrum hier zu haben, um Anreize zu schaffen, dass die Kreativen hier bleiben", fügte Kolaschnik hinzu. Und er griff damit die Worte Grötschs auf, der an die 15-jährige, "einmalige" Entwicklung der Kreativwirtschaft in Mannheim erinnerte. "Mit dem Zentrum im Jungbusch erweitern wir räumlich und inhaltlich den Platz für diesen Wirtschaftszweig."

Betreibergesellschaft dieses Zentrums und aller anderen Mannheimer Kreativwirtschaftszentren ist die mg:gmbh. Darunter fallen beispielsweise auch das Mafinex-Technologiezentrum, der Musikpark Mannheim oder das Deutsch-türkische Wirtschaftszentrum. Die Tochtergesellschaft der Stadt ist die größte Fördereinrichtung für Existenzgründer in Baden-Württemberg.

Der Rohbau des C-HUB soll Ende August fertiggestellt sein. Voraussichtlich können die Mieter im Frühjahr 2015 einziehen.

Info:

Wer Interesse daran hat, sich ins Kreativwirtschaftszentrum einzumieten, kann sich an Frank Zumbruch wenden: zumbruch@mg-gmbh.net