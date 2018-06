Mannheim. (dpa) Wegen Drogenhandels und illegalen Waffenbesitzes ist ein Mitglied des Mannheimer Gemeinderats zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 25 Euro verurteilt worden. Der Stadtrat müsse zudem die Kosten des Verfahrens tragen, teilte das Amtsgericht in Mannheim am Dienstag mit.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Lokalpolitiker 2010 und 2011 - also vor seiner Zeit als Abgeordneter - in mindestens zehn Fällen ein bis zwei Gramm Amphetamin verkauft habe. Zudem waren in seiner Wohnung ein Springmesser und zwei Schlagringe gefunden worden. Die Anklage hatte eine Bewährungsstrafe von acht Monaten gefordert. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.