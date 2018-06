Von Heike Warlich-Zink

Im Rahmen des von der Stiftung Deutsche Anästhesiologie geförderten Projekts "100 Pro Reanimation" fand am Samstag in der Sultan Selim Moschee eine für Deutschland bislang einmalige Veranstaltung statt. Anknüpfend an die bundesweite "Woche der Wiederbelebung" im September, konnten sich auf Einladung der Türkisch-Islamische Gemeinde Mannheim Stiftungsvorstand Prof. Dr. med. Klaus van Ackern und Vertreter des DRK-Kreisbandes Mannheim direkt an muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger wenden. Van Ackern, ehemaliger Dekan der Medizinischen Fakultät Mannheim, schätzt die Bedeutung hoch ein. Denn aus religiösen Gründen hätten Muslime insbesondere wegen der Mund-zu-Mund-Beatmung eine Hemmung, als Ersthelfer aktiv zu werden. Doch auch deutsche Mitbürger empfinden diese Art der Erste-Hilfe-Maßnahme als eher unangenehm.

Aufgrund neuester wissenschaftlichen Erkenntnisse gilt die Herzdruckmassage jedoch inzwischen als deutlich wichtigere Wiederbelebungsmaßnahme. Ein Aspekt, der es Muslimen leichter möglich macht, bei einem Herzstillstand entsprechend einzugreifen. Und so erklärte Murat Inaloglu unter dem Motto "prüfen-rufen-drücken" im Seminarraum der Moschee, wie man als Laie einen Herzstillstand feststellt, den Notruf absetzt und die Herzdruckmassage durchführt.

Als einziger türkischsprachiger DRK-Ausbilder im gesamten Rhein-Neckar-Kreis und einer von Zweien bundesweit, konnte er direkt auf Fragen wie "Kann ich etwas falsch machen?" oder "Was bewirkt die Herzdruckmassage überhaupt?" antworten. Geübt wurde anschließend gemeinsam an Reanimationspuppen. "Wer ein Leben rettet, der rettet die Welt", zitierte der stellvertretende Vorsitzende der Türkisch-Islamischen Gemeinde, Hizir Oymank, einen Vers aus dem Koran. Vorsitzender Bilal Dönmez ergänzte, dass Erste Hilfe kein Akt der Freundlichkeit, sondern ein Gebot um Leben zu retten sei. "Nicht nur in der eigenen Gemeinschaft, sondern überall, zu jeder Zeit und gegenüber jedem", übersetzte Murat Inaloglu die Worte des Imam.

Es gibt bereits Anfragen aus anderen Städten, Veranstaltungen zur Laienreanimation in türkischer Sprache durchzuführen, so Inaloglu. Die Stiftung hat einen Flyer aufgelegt, der alles Wesentliche in Wort und Bild erklärt. Van Ackern beflügelt dieses Interesse, er will im Namen der Stiftung Deutsche Anästhesiologie um Spenden für "100 Pro Reanimation" zu werben.

"Im Notfall entscheidet jede Minute, vor allem die Ersten", unterstreicht DRK-Kreisverbandarzt Dr. Heiner Krieter, wie wichtig das nahtlose Ineinandergreifen von Laienhelfern und Professionellen für die Rettungskette ist. Um Menschen Mut zum beherzten Handeln zu machen und Spender zu gewinnen, wird daher in Kürze auch in der RNV-Linie 5 per Plakataktion geworben.