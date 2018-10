Das denkmalgeschützte Eingangstor will das Bauunternehmen Diringer.&.Scheidel in seinen Neubau integrieren. Foto: Gerold

Von Julie Dutkowski

Nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass die Firma Wohnbau Ostermayer GmbH aus Altrip 21.000 Quadratmeter des ehemaligen Postareals am Hauptbahnhof gekauft hat, teilte gestern das Mannheimer Bauunternehmen Diringer & Scheidel (D&S) mit, dass es ebenfalls einen Teil der 42.000 Quadratmeter großen Fläche gekauft hat.

Bei dem 15.000 Quadratmeter großen Grundstück an der Heinrich-von-Stephan-Straße 1-15/Willy-Brandt-Platz 13 handelt es sich um das dem Bahnhofsvorplatz zugewandte Gelände, auf dem sich derzeit noch Post-, DHL- und Postbank-Filiale befinden. Ebenso wie die Firma Ostermayer plant D&S auf dem Grundstück eine Mischnutzung. Künftig sollen hier Wohn- und Serviceangebote für Senioren, Studentenapartments, ein Business-Hotel mit rund 200 Zimmern sowie Büroflächen entstehen, hieß es gestern in einer Pressemitteilung des Bauunternehmens.

"Als Mannheimer Unternehmen möchten wir an dieser Stelle gerne unseren Beitrag leisten, das Bahnhofsumfeld weiter aufzuwerten", erläuterte Heinz Scheidel, geschäftsführender Gesellschafter von D&S. Das Unternehmen verbindet mit dem Gebäudekomplex auch Historie: Vor 30 Jahren war D&S an der Errichtung der Postgebäude beteiligt. Das Konzept, so verspricht das Bauunternehmen, soll auch in den Abendstunden für ein "ansprechendes und bürgerfreundliches Umfeld sorgen".

Das prägnante, aus dem 19. Jahrhundert stammende Eingangstor der Postbank mit den vier Sandsteinsäulen, das mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde zunächst eingelagert werden soll, soll laut Scheidel in den Neubau integriert werden: "Wir würden gerne das Portal des historischen Postamts erhalten, das ja nach wie vor für diesen Bereich identitätsstiftend ist." In einem ersten Schritt müsse man die Bausubstanz einer gründlichen Überprüfung unterziehen. Diese Prüfung soll Hinweise für die weiteren Planungen ergeben, insbesondere, ob Teile des Altbestands durch Umbau oder Modernisierung auf sinnvolle und wirtschaftliche Art und Weise neu genutzt werden können.

Nach eigenen Angaben unterzeichnete Alexander Langendörfer, Geschäftsführer der D&S Wohn- und Gewerbebau, den Kaufvertrag mit der kanadischen Investmentgesellschaft "Dream Global REIT" bereits im November: "Wir freuen uns, dass wir uns gerade diesen Teil des Postareals sichern konnten, der dem Hauptbahnhof und der Innenstadt zugewandt ist", so Langendörfer. Dieser "besonders attraktive Teil" biete ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten, die der Stadt, der Bevölkerung und der hiesigen Wirtschaft zugute kämen.

Mit dem ehemaligen Postareal wird D&S eine weitere Duftmarke in der Stadt setzen. Mit Q6/Q7, der größten Baustelle im Stadtzentrum seit 250 Jahren mit einem Gesamtvolumen von über 300 Millionen Euro, stemmt das Unternehmen gerade das größte Projekt seiner Firmengeschichte.