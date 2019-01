Von Gerhard Bühler

Nach jahrelangem Stillstand in der hässlichen Bauruine an der Breiten Straße kommt endlich Bewegung ins ehemalige Prinz-Haus T 1. Wie berichtet, hat der Sportartikelhändler Decathlon die Absicht, hier in Mannheim auf vier Etagen seine erste Innenstadtfiliale zu eröffnen. Der ursprüngliche Eröffnungstermin noch vor Weihnachten ist allerdings nicht mehr zu halten. Unerwartete und aufwendige Nacharbeiten an den Fundamenten des Gebäudes wirbelten den Zeitplan durcheinander.

Wenn der Rohbau Ende September fertig ist, beginnt für die Handwerker der Innenausbau. Jetzt wird es wohl Frühjahr 2014. Vom Erdgeschoss aufwärts will Decathlon dann vier Etagen des Gebäudes T 1 belegen. Ins Untergeschoss sollen ein Disco-Klub und ein Lokal einziehen, die fünfte Etage wird als Büroraum vermietet.

Man kann wohl von Glück sagen, dass die unerwarteten Mehrkosten das Projekt nicht erneut zum Kippen brachten. Für das "Prinz-Haus" T 1 wäre dies nichts Neues. Schon 2007 hatten irische Investoren nach dem Kauf des Hauses einen Totalumbau für den Handel geplant. Die Fassade wurde abgerissen, das gesamte Innere des Gebäudes entfernt bis auf das nackte Stützenskelett aus Eisen und Beton. Der Versuch, die 4800 Quadratmeter vorhandene Verkaufsfläche für den Einzelhandel zu vermarkten, schlug jedoch fehl. Übrig blieb die hässliche Bauruine. 2009 wurden Pläne des französischen Hotelkonzerns Accor bekannt, nach Abriss und anschließendem Neubau hier ein Hotel einzurichten. Nachdem alle baulichen Probleme mit den Nachbarn endlich geregelt schienen, musste der irische Eigentümer im Zuge der Bankenkrise aus finanziellen Gründen die Segel streichen. Die Bauruine blieb weiter bestehen und nervte zusehends Anwohner, Einzelhändler und Stadtverwaltung.

Zur allgemeinen Erleichterung trat 2012 der französische Sportartikelhändler Decathlon auf den Plan. Die Ausräumarbeiten begannen, doch dann kamen Probleme mit der Statik. Zur Prüfung wurden die Fundamente des rund 100 Jahre alten Gebäudes aufgegraben, das "eines der ersten Kaufhäuser in Mannheim im damals neuen Stahlskelettbau war", so Josef Krah, Leiter für Baurecht. Zum Vorschein kam ungünstiges Material wie Ziegelbruch. "Diese Fundamente entsprechen nicht mehr heutigen Anforderungen", nennt der Baufachmann ein für den Investor unerfreuliches Ergebnis. Notwendig wurde damit eine aufwendige Aktion zur Verstärkung der Fundamente. Damit das Gebäude in der Zwischenzeit nicht zusammenfällt, müssen die Lasten von einer statischen Hilfskonstruktion übernommen werden.