Von Harald Berlinghof

Mannheim. Ein schriller Pfiff aus der Trillerpfeife - und die Fahrer der Amazon-Lieferflotte hasten zu ihren Fahrzeugen. Jetzt müssen sie ihre Ladung an Bord haben, denn die nächste Welle von gut 30 Kleintransportern wartet, um in die Halle einzufahren. Jede halbe Stunde ertönt der Pfiff, dann sind die nächsten Auslieferfahrzeuge an der Reihe. Ein Logistik-Unternehmen, das wie das Mannheimer Amazon-Verteilzentrum täglich etwa 30.000 Pakete zu den Kunden bringen muss, will minutiös geplant sein. Und mit 30.000 Paketen täglich ist man noch nicht am Limit angekommen. Seit dem 16. Januar ist das 12.000 Quadratmeter große Verteilzentrum in Mannheim-Friedrichsfeld in Betrieb.

Das Amazon-Konzept, neben der Zusammenarbeit mit Deutscher Post, DHL und Hermes mit eigenen Verteilzentren zu arbeiten, ist erst wenige Jahre alt. Täglich verlassen etwa 200 Lieferfahrzeuge die Halle, um Kunden in den Postleitzahlbereichen Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen zu beliefern. "Bis kurz vor Darmstadt im Norden und kurz vor Karlsruhe im Süden reicht unser Einzugsbereich. Auch der Odenwald und die Pfalz gehören dazu", erklärt Standortleiter Lars Reinschmidt.

In sechs Wellen zwischen 10 und 13 Uhr werden die Fahrzeuge beladen. Die meisten legen Strecken zwischen 80 und 170 Kilometer zurück und sind dafür acht Stunden unterwegs. Um 17 Uhr verlässt dann zusätzlich noch die "Same-Day-Welle" von 30 Fahrzeugen das Gelände. Darin sind die Waren verstaut, die als "Same-Day-Bestellungen" geordert werden. Das Versprechen lautet: Wer als Prime-Kunde bis 12 Uhr seine Bestellung aufgibt, erhält bestimmte Produkte bis spätestens um 22 Uhr am gleichen Abend. Die rund 200 Lieferfahrzeuge, die für das Amazon-Lieferzentrum im Gewerbegebiet Friedrichsfeld unterwegs sind, werden von insgesamt acht Lieferpartnern des Internet-Giganten zur Verfügung gestellt. Amazon selbst hat in Mannheim keine eigenen Lieferfahrzeuge. Neben den täglich wechselnden Adressen der Besteller werden auch 19 Abholstationen im Verteilgebiet angefahren.

Dan Bordea ist bei einem der größeren Lieferpartner von Amazon Logistics in Mannheim angestellt. Er arbeitet sechs Tage in der Woche und bringt den Bestellern ihre Ware ins Haus. Wenn er morgens zur Arbeit kommt, dann haben die mehr als 100 Amazon-Beschäftigten im Verteilzentrum die Pakete und Päckchen von der Musik-CD bis zum Tischgrill bereits vorsortiert. Aber keiner in Mannheim sieht den Inhalt der Pakete. Die Verpackung mit Adressaufkleber ist in einem Logistikzentrum passiert. Jede Nacht steuern etwa zehn Groß-Lastwagen das Mannheimer Verteilzentrum an. Sie kommen aus den großen Amazon-Logistikzentren wie beispielsweise Frankenthal und bringen die Bestellungen für die Region.

Im Verteilzentrum in Mannheim - einem von gegenwärtig elf seiner Art in Deutschland - lagern keine Waren. Hier wird auch nichts zwischengelagert. Was nachts ankommt, geht morgens wieder raus. In Mannheim wird nur sortiert und auf die Lieferfahrzeuge verteilt. Von hier aus ist dann die letzte Meile bis zum Besteller zurückzulegen.

Die Fahrer sortieren nicht, sondern beladen ihre Fahrzeuge und erhalten eine optimierte Route, in welcher Reihenfolge sie die Kunden anfahren. Die elektronisch berechnete Route berücksichtigt Staugefahren, Baustellen, Öffnungszeiten von Firmenkunden aber auch die Erfahrung des Fahrers.

Auch wenn alles bis ins Detail geplant ist, bleiben für die Anwohner des Stadtteils Friedrichsfeld Ärgernisse. Die Parkplatznot in bestimmten Bereichen ist gestiegen, weil die Lieferfahrzeuge großteils außerhalb des Firmengeländes parken. Und die benachbarte Tankstelle ist zu bestimmten Zeiten fast blockiert. "Wir bemühen uns, das einvernehmlich mit der Nachbarschaft zu klären", betont der Lars Reinschmidt.