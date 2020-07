Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Jubiläum für das größte Barockschloss Deutschlands und die zweitgrößte Barock-Schlossanlage Europas nach Versailles: Zwar musste der geplante Festakt zum 300. Geburtstag des Mannheimer Schlosses aufgrund von Corona abgesagt werden. Unter den Tisch fallen lassen wollte man den Tag der Grundsteinlegung am 2. Juli 1720 jedoch nicht. Zu groß ist die Bedeutung der ehemaligen kurfürstlichen Residenz. "Nicht nur für Mannheim, sondern auch für die Region", wie Oberbürgermeister Peter Kurz betonte, der sich freute, "als Gast zu kommen und nicht als Hausherr".

Das Land als Eigentümer hat allein in den vergangenen fünf Jahren rund 47 Millionen Euro in das Schloss investiert", wie Finanzstaatssekretärin Gisela Splett berichtete, die anlässlich des 300. Jahrestags zu Besuch gekommen war, um Schloss und Schlosskirche zu besichtigen.

Es war Kurfürst Carl Philipp von der Pfalz (1661-1742), der sich entschloss, auf der höchsten natürlichen Erhebung der Mannheimer Innenstadt sein prächtiges Schloss errichten zu lassen. Vorausgegangen waren Auseinandersetzungen mit dem Heidelberger Reformierten Kirchenrat über eine Simultannutzung der Heiliggeist-Kirche. Der gläubige Katholik Carl Philipp kehrte dem protestantisch geprägten Heidelberg verärgert den Rücken und ordnete am 12. April 1720 die Verlegung seiner Residenz samt allen Regierungsbehörden nach Mannheim an. Dort wurde nur wenig später am 2. Juli 1720 der Grundstein für sein neues Schloss gelegt.

Wo genau, weiß man nicht. Doch es wird angenommen, dass es irgendwo an der äußeren Ecke der Schlosskirche sein muss. Dort, wo heute in der Gruft der Erbauer des Schlosses und seine Frau Violanta ruhen. 1731 bezog das Ehepaar den noch nicht fertigen Prunkbau, der erst 1760 vollendet wurde und in 40 Jahren Bauzeit zwei Millionen Gulden verschlang. "Die Untertanen wurden dafür kräftig zur Kasse gebeten und mussten eine hohe Schlossbausteuer zahlen", berichtete Gisela Splett.

"Insbesondere in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts avancierte Mannheim zum Zentrum des höfischen Lebens. Hier spielte die Musik", so Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten in Anspielung auf die europaweit berühmte Hofkapelle. Da hieß der Schlossherr Carl Theodor (1724-1799), Ehemann von Elisabeth Auguste von der Pfalz. Unter der Herrschaft des jungen kurfürstlichen Paars blühten Musik, Theater, Kunst und Wissenschaft auf. Nach dem Ende der Kurpfalz kehrte mit dem Erbgroßherzogspaar Carl von Baden und Stéphanie de Beauharnais neuer Glanz ins Schloss zurück.

Nach der fast vollständigen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurden das repräsentative Treppenhaus, der Rittersaal und zwei Räume der Beletage rekonstruiert, große Teile jedoch modern gegliedert, die heute von der Universität genutzt werden. Doch der Mittelbau mit dem Schlossmuseum lockt jedes Jahr als touristische Attraktion 100.000 Gäste an. Nicht so im Jahr 2019, als das Museum wegen der Sanierung der Klimatechnik geschlossen blieb. Kurz nach der Wiedereröffnung am 6. März 2020 kam der Corona-Lockdown. "Wir haben selbstverständlich Einbrüche bei den Besucherzahlen", so Hörrmann. Gruppenbesuche und Veranstaltungen fallen derzeit aus. Dennoch sei eine erfreuliche Tendenz erkennbar und im Juni bei den Einzeltickets bereits wieder zwei Drittel des üblichen Ticketverkaufs erreicht worden. Und noch eine gute Nachricht gibt es: Auch wenn die ganz großen Feierlichkeiten zum Jubiläum nicht stattfinden können, so sind ab September verschiedene Sonderführungen geplant.