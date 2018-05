Mannheim. (pol/mare) Am Mittwoch kurz nach 8 Uhr kam es an der Kreuzung Wormser Straße/Auf dem Sand in Käfertal zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 51-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Das teilt die Polizei mit.

Demnach kam ein 74-jähriger Opel-Astra-Fahrer aus Richtung Speckweg und bog in einer Grünphase an der Ampel nach links in Richtung Waldstraße ab. Hierbei kollidierte er mit einer 51-jährigen Radfahrerin, die die Straße Auf dem Sand aus Richtung Wormser Straße in Richtung Feuerwache-Nord auf dem Radweg ebenfalls bei "Grün" überquerte.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Radfahrerin schwer, sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Es entstand ein Gesamtschaden von über 2000 Euro. Die Ermittlungen des Unfallaufnahmedienstes Mannheim dauern an.