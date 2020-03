Mannheim. (pol/car) Eine Zeugin hat am Mittwoch um 11.40 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Dammstraße einen Taschendiebstahl verhindert. Das berichtet die Polizei.

Eine 18-Jährige hatte einer Frau an der Theke in den Rucksack gegriffen und entwendete die Geldbörse. Die Verkäuferin und eine Zeugin bemerkten den Diebstahl. Als die mutmaßliche Diebin flüchtete, nahm die Zeugin die Verfolgung auf.

Noch im Einkaufsmarkt konnte die Zeugin die junge Frau stellen. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde die mutmaßliche Diebin im Büro festgehalten. Die Polizei nahm die Tatverdächtige mit aufs Revier. Dort wurde sie erkennungsdienstlich behandelt und anschließend auf freien Fuß gesetzt.