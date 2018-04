Mannheim. (pol/rl) Angefahren und schwer verletzt wurde ein Achtjähriger im Stadtteil Waldhof am Sonntagabend. Der Junge rannte gegen 20.30 Uhr in Höhe der Straßenbahn-Haltestelle "Waldhof Bahnhof" am Fußgängerüberweg bei Rot über die Schienenstraße. Dabei wurde er von einem VW erfasst, stürzte auf die Fahrbahn und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Achtjährige kam nach notärztlicher Erstversorgung mit Verdacht auf Knochenbrüche in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme war die Schienenstraße vorübergehend voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Laut Polizeibericht gab es keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.