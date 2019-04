Mannheim. (pol/mare) Am Dienstag gegen 9.45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Brandenburger Straße gerufen. Davon berichtet die Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Zigarettenstummeln in den Papiermüll geworfen und haben das Feuer in einer der Wohnungen entfacht. Der Papierkorb befand sich in einem Küchenschrank, der ebenfalls in Brand geriet.

Der Rauch verbreitete sich durch die offene Wohnungstür in das Treppenhaus, sodass er sich auch in anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses verteilte.

Die Feuerwehr verhinderte durch ihr schnelles Eingreifen, dass die Flammen auf anderes Mobiliar übergriffen.

Der 68-jährige Wohnungsbesitzer wurde mit einer Rauchvergiftung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Durch den Rauch wurden vorsorglich eine weitere 38-jährige Anwohnerin und ein Baby ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht und dort medizinisch betreut.

Es entstand ein Gebäudeschaden von circa 10.000 Euro.