Mannheim-Friedrichsfeld. (pol/mare) Ein lauter Knall - und ein Trümmerfeld bleibt zurück. Dieses Szenario ereignete sich am Donnerstagabend in Mannheim, wie die Polizei berichtet.

Ein Anwohner des Saarbruger Rings hörte am Abend jenes Geräusch. Also schaute er aus dem Fenster. Und sah, wie ein VW Caddy in Richtung Landesstraße L597 davonbrauste.

Zurück ließ das Auto das erwähnte Trümmerfeld aus Autoteilen und umgefahrenen Verkehrsschildern. Der Fahrer war nämlich über die Verkehrsinsel gefahren und hatte so Fahrzeug und Schilder demoliert.

Dumm für ihn: Er hinterließ bei seiner Fahrerflucht eine Ölspur. Die Polizei folgte dieser bequem und fand den Caddy in der Vogesenstraße. Der Fahrer war aber schon weg.

Eine Spezialfirma kümmerte sich um die Ölspur. Der Schaden an der Verkehrsinsel ist vierstellig. Wer noch Angaben zum Unfall machen kann, kann sich bei der Polizei melden. Und zwar unter Telefon 06203/93050.