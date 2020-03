Mannheim. (pol/mare) Ein 30-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in der Neckarstadt von einem Unbekannten überfallen worden. Das teilt die Polizei mit.

Der 30-Jährige hatte kurz vor 22 Uhr die Lupinenstraße verlassen, als er von einem Mann in englischer Sprache angesprochen wurde. Zusammen begab man sich zunächst zu einem Spielplatz in der Itzsteinstraße. Im Gespräch fragte der Unbekannte nach der Handynummer des 30-Jährigen. Im weiteren Verlauf sprühte der Unbekannte dem 30-Jährigen schließlich Pfefferspray ins Gesicht und forderte die Herausgabe dessen Mobiltelefons. Zudem schlug er ihm mit der Faust ins Gesicht.

Dem 30-Jährigen gelang es schließlich, in ein nahegelegenes Lokal zu flüchten und Polizei und Rettungsdienst zu verständigen, bevor der Täter das Mobiltelefon an sich nehmen konnte,. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Den Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß, dunkle Hautfarbe, schlanke Statur, kurze schwarze Haare. Er war mit einer beigen herunterhängenden Hose bekleidet und trug ein weißes T-Shirt und eine rot--schwarze Jacke.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter erbrachte bislang keinen Erfolg.

Zeugen können sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Polizei melden.