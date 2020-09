Mannheim-Neuostheim. (pol/mare) Zwei Trickdiebe haben am Freitag in einem Möbelgeschäft in der Seckenheimer Landstraße bei einem Wechselgeldbetrug Beute gemacht. Das berichtet die Polizei.

Das Paar wollte an der Kasse einen Kleinartikel im Wert von 11 Euro mit einem 500-Euro-Schein bezahlen. Die Kassiererin legte das Wechselgeld auf den Verkaufstresen. Nun lenkten die beiden Trickdiebe die Mitarbeiterin durch ein geschickt geführtes Gespräch ab.

Plötzlich wollten sie doch nichts kaufen, nahmen den 500-Euro-Schein wieder an sich und verließen eilig das Geschäft. Zu spät bemerkte die Mitarbeiterin, dass die beiden 200 Euro vom Wechselgeld eingesteckt hatten.

Der Mann soll etwa 40 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er war schlank, hatte schwarze kurze glatte Haare, ein rundliches Gesicht und ein sehr gepflegtes Äußeres. Laut Polizei soll er "südosteuropäischen Phänotyps" sein. Seine Begleiterin war etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,60 Meter groß. Sie hatte einen zierlichen Körperbau und schwarze lange Haare, die zum Zopf gebunden waren. Außerdem trug sie ein schwarzes Basecap mit weißer Aufschrift "NY".

Wer sachdienliche Angaben zu den Trickdieben machen kann, sollte sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Rufnummer 0621/174-3310 melden.