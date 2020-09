Mannheim. (pol/lyd) Am Sonntagabend kam es gegen 19 Uhr im Jungbusch in Mannheim zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Familien-Clans, teilt die Polizei mit. In einem hiesigen Lokal kam es zunächst zu einem Streit einzelner Personen, welcher sich dann auf die Straße verlagerte. In der Spitze waren hierbei ca. 250 Personen beteiligt. Durch ein zeitnahes einschreiten starker Einsatzkräfte konnten Weiterungen durch die Polizei verhindert werden. Die Parteien konnten getrennt und der Streit geschlichtet werden. Es kam zu keinen Straftaten.