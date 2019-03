Mannheim. (pol/mare) Es ist Narrenzeit. Und genauso verhielten sich mehrere Personen übers Wochenende in Mannheim. Die Polizei teilt mit, dass es mehrere Auseinandersetzungen gab.

> Ein 15-jähriger Jugendlicher hat sich am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr in der Mannheimer Neckarstadt auf dem Fußweg Schafweide, Höhe Tiefgarage NUB, einer 18-jährigen Frau von hinten genähert und diese festgehalten. Er umklammerte anschließend die junge Frau und fasste ihr unsittlich an Gesäß und Brüste. Aufgrund der massiven Gegenwehr der Frau stürzten beide zu Boden. Als die Frau laut um Hilfe rief und eine Passantin den jungen Grapscher zur Rede stellte, flüchtete dieser in Richtung Tiefgarage. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der in Mannheim gebürtige und aufgewachsene Jugendliche noch in Tatortnähe festgenommen werden. Er war bislang polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten. Er wurde seinen Eltern überstellt und räumte die Tat ein. Die Kriminalpolizei Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

> Ein unbekannter Mann schlug am frühen Sonntagmorgen schlug in der Straßenbahnlinie 3 auf einen 35-jährigen Fahrgast ein. Der Unbekannte riss gegen 1.20 Uhr einen Nothammer in der Straßenbahn aus der Halterung und schlug damit mehrfach grundlos auf den 35-Jährigen ein. An der Haltestelle Luzenberg ließ der Unbekannte von seinem Opfer ab und verließ die Bahn. Auch der Geschädigte und seine Begleiterin stiegen aus und begaben sich nach Hause. Als der Mann wenig später wieder auf der Straße unterwegs war, wurde eine Polizeistreife auf den Verletzten aufmerksam. Er hatte bei dem Angriff durch den unbekannten Aggressor Platzwunden erlitten. Er wurde durch Rettungskräfte zunächst vor Ort versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Opfer war bei dem Angriff alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von einem Promill Der männliche Angreifer wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, Süd- oder südosteuropäisches Aussehen, bekleidet mit heller Jeans und orangefarbener Jacke. Zeugen melden sich beim Polizeirevier MA-Neckarstadt, Telefon 06 21 / 3 30 10.

> Ein 41-jähriger Mann wurde am Samstagmorgen in der Neckarstadt von Unbekannten überfallen. Der 41-Jährige war gegen 5.20 Uhr zu Fuß in der Mittelstraße unterwegs. Plötzlich wurde er von zwei unbekannten Männern von hinten angegangen und mit Fäusten zu Boden geschlagen. Anschließend nahmen diese die Geldbörse den Niedergeschlagenen an sich, stiegen in ein Auto ein und fuhren davon. Der 41-Jährige erlitt bei dem Überfall Verletzungen im Gesicht sowie an Armen und Beinen. Er wurde durch Rettungskräfte vor Ort behandelt. Der Mann war stark alkoholisiert. Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 06 21 / 1 74 44 44 zu melden.