Mannheim. (pol/mün) Nach einem Unfall am Montagabend musste in der Mannheimer Neckarstadt die Ludwig-Jolly-Straße gesperrt werden. Das meldet die Polizei. An dem Unfall sollen zwei Autos beteiligt sein, offenbar wurden auch zwei Menschen verletzt.

Die Jolly-Straße ist zwischen Zeppelin- und Riedfeldstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Nähere Informationen liegen noch nicht vor.