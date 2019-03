Mannheim. (pol/run) Den Getränke- und Snackautomat in einem Anwesen in der Julius-Hatry-Straße im Mannheimer Stadtteil Lindenhof brachen zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen bislang unbekannte Täter auf und entnahmen daraus das Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe.

Einem Zeugen fielen am Mittwochabend zwei Männer in verdächtiger Weise in der Tiefgarage auf. Beide Männer trugen dunkle Kleidung, führten einen schwarzen Rucksack mit und waren mit Fahrrädern unterwegs. Der Aufbruch wurde am Donnerstagmorgen bemerkt und Anzeige bei der Polizei erstattet.

Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau nehmen unter Tel.: 0621/83397-0 sachdienliche Hinweise entgegen.