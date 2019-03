Mannheim-Schönau. (pol/mare) Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Rollerfahrer in Schönau wurde ein 71-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Ein 21-jähriger Radler war demnach am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem rechten Radweg der Sonderburger Straße in Richtung Blumenau unterwegs. In Höhe der Boehringerstraße fuhr er unachtsam nach links auf die Fahrbahn und achtete dabei nicht auf den 71-Jährigen, der mit seinem Roller in gleicher Richtung unterwegs war und von hinten herannahte.

Der Rollerfahrer bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte er und zog sich schwere Verletzungen in Form von Knochenbrüchen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde.